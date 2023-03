Szuper hír! Négy magyar előadó az európai tehetségek listáján Négy magyar előadó, Co Lee, a Freakin' Disco, iamyank és Perrin is felkerült a feltörekvő európai előadók 100-as listájára, amelyet a Független Zenei Vállalatok Szövetsége (IMPALA) állított össze. A harminc ország előadóit tömörítő, "100 artists to watch" elnevezésű listát kedden tették közzé Brüsszelben, hogy ismét rávilágítsanak az európai független zenei szektorra - olvasható az impalamusic.org-on. A hatezer tagból álló IMPALA idei tavaszi listáján szereplők több mint 35 zenei stílust képviselnek, az R&B-től a drillen, a folkon, az elektronikus zenén át a popig és a post-punkig.



"A 100 művész, akire figyelni kell elnevezésű program eddig is nagy figyelmet kapott a független előadók és lemezkiadók körében. Reméljük, ez bátorítani fogja az független szektorban a határok közötti átjárást, valamint a kreativitást és az innovatív munkát. Számos olyan előadó szerepel a friss listán, amely mostanában kapta az első elismeréseket, mások éppen hogy csak felbukkantak" - idézte Helen Smith-t, az IMPALA ügyvezetőjét.



Dan Chalmers, a YouTube Music igazgatója azt emelte ki, hogy felületet, promóciót, elemzést, bevétel-optimalizálást, valamint együttműködési lehetőségeket kínálnak a független előadóknak tehetségük fejlesztésére és új közönség elérésére.

A mostani négy magyar kiválasztott közül Co Lee (Halász Kolos) valósággal berobbant a magyar hiphop-színtérbe és vált a műfaj nagy ígéretévé. Tizenöt évesen Bécsben, egy amerikai magániskolában kezdett el rappelni, ennek köszönhető, hogy angolul és magyarul is magabiztosan pörög a nyelve. Az angol sikerdalok és egy Beton.Hofival közös turné után nemrég jelent meg első magyar nyelvű albuma, a Cirque de L'homme a Blunt Shelter Records gondozásában.



A másik három előadó az elmúlt néhány évben a Hangfoglaló Program induló zenekari alprogramjának támogatottja volt.

A Freakin' Disco zenéje instrumentális elektronika. A zenekar a hazai klub- és fesztiválkoncertek mellett fellépett Dániában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Csehországban és Lengyelországban is. Első stúdiólemezük, a National Jazz Fuckers 2016-ban, a második Monster címmel 2018-ban jelent meg, utóbbi a Launching Gagarin Records & Management kiadónál. A Rules című dalukhoz készült klip elnyerte a legjobb rendező díjat a 4. Magyar Klipszemlén. Harmadik lemezük felvezetője a Grammy-díjas Steve Dub producerrel készült Face Yourself címmel. A zenekar (Keresztes Gábor - billentyűs hangszerek, scratch, elektronika; Komjáti Áron - gitár, effektek; Csizmás András - bőgő, elektronika; Szabó Sipos Ágoston - dob) szerzett zenét filmekhez, színházi előadásokhoz, divatbemutatóhoz és a Fővárosi Nagycirkusz előadásához is.



A zenész-producer iamyank (Herold János) tíz év dobos zenekaros múlt után 2011-ben indította szólóprojektjét, amire a kezdetektől fogva a műfaji határok tágítása, átlépése volt a jellemző. Dj-szettjeivel a legismertebb budapesti klubokat és a legnagyobb magyar fesztiválokat járta végig, közben remixeket készített népszerű hazai előadóknak. Első stúdióalbuma, a Hiraeth 2016-ban jelent meg, az anyagot zenekari felállással turnéztatta Magyarország- és Európa-szerte. Második lemeze, a Láttam a jövőt meghalni tavaly jött ki a Corner Art Management & Records gondozásában. 2021-ben szólózongora anyagot adott ki Una notte (Egy éjszaka) címmel.



A hazai soul és funky színtér fiatal és karakteres képviselője, az énekes, billentyűs Perrin (Palotai Soma) a hetvenes-nyolcvanas évek soul és funk hangzásából, valamint az oldschool nagyok világából inspirálódik, kísérletező kedvvel egyensúlyozva a mainstream és az underground határmezsgyéjén. Perrin zenekarában Harmath Soma (gitár, samplerek), valamint Czirják Tamás (dob) szerepel. Perrin eddig két EP-t (Lay Down - 2018; High On Glitter - 2021) és több kislemezt jelentetett meg, közülük legutóbb, tavaly az Álomnaplót. Jelenlegi kiadója az AM:PM Music.



Az IMPALA nevű nemzetközi lobbiszervezet, amely független zenei kiadókat és szervezeteket tömörít, minden évben kioszt több díjat, köztük az év legjobb európai független lemezét is megszavazzák. MTI [2023.03.24.]

