Megnéztük Dieter Bohlen koncertjét a Budapest Parkban - képekben

Először adott szóló koncertet Dieter Bohlen Magyarországon, viharos előzményekkel, de aztán viharos sikerrel.

A szóló nagykoncertnek hirdetett esemény menet közben változott "Retropark" rendezvénnyé, de ez előnyére vált: Dieter Bohlen előtt még több nemzetközi sztár is fellépett, mint előzenekar. A Dolly Roll is meg lett hirdetve, majd le lett mondva, mert a Gyöngyösi Bornapokon léptek volna fel - egyébként az a fellépésük az eső miatt elmaradt...

A szakadó eső viszont tényleg gáz volt, így mindenki eldönthette, hogy bőrig ázik vagy inkább kihagyja a koncertet. Nyilván a büfék előtti rész fedett, és a bejáratnál adnak is esőkabátot esernyőért cserébe... Végül olyan két-háromezren lehettek a koncerten, így aki eljött, tolongás nélkül közel tudott menni a színpadhoz.

A műsor kezdetére mondjuk pont visszavett az eső. Ken László tavaly szeptemberben is fellépett már ugyanitt, csak akkor még nem viselt szemüveget. Viszont amennyire a mozgó esőköpenyekből következtetni lehetett, a 1-2-3-4-5-6-7-8, Hey Hey Guy és más slágereivel nagyon jól beindította a közönséget.

Lian Rosst és a dalait kevesebben ismerték, bár a hölgy amúgy szimpatikus volt, a dalai pedig a nyolcvanas évek eurodisco stílusát tükrözték. Kb. nyolc számot énekelt el - én Samatha Fox fellépését vártam inkább, úgyhogy elég nehéz volt kivárni a műsora végét.

De ezután legalább tényleg következett Samantha Fox, aki még mindig jól néz ki és jól is énekel. A dalai is legendás nagy slágerek: Nothing's Gonna Stop Me Now, La Isla Bonita (Madonnától), majd két kevésbé ismert szám következett (Santa Maria és Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)), végül az I Only Wanna Be With You és a Touch Me (I Want Your Body).

A felvezető műsor önmagában is kitett egy kisebb Total Dance fesztivált, pedig még hátravolt a fő műsorszám. Dieter Bohlen élő zenekarral érkezett és élőben énekelt, bár ebben volt egy társa is egy szakállas fiatalember személyében - sehol nem találtam a nevét, pedig kíváncsi lettem volna, ki ő. Minden dal igényesen át volt hangszerelve élő zenekarra - klassz volt, a Neotonhoz tudnám hasonlítani, az ő dalaik is mindig nagyon jól szólnak élőben.

Elhangzott az összes sláger, amit várni lehetett (Atlantis is Calling, Geronimo's Cadillac, My bed is too big, Win the race, China ín your eyes). Dieter átvezető szövegei tele voltak dicsekvéssel, de végül is egy 69 éves, énekesként, dalszerzőként, producerként, zsűritagként és könyvszerzőként is sikeres férfi mire legyen szerény... Elmondta például, hogy milyen sokat repül, ide is repülővel érkeztek és repülővel is mennek haza… Örülök, hogy telik neki magángépre, de hogy az 1987-es Jet airliner című Modern Talking dalt ezzel vezesse fel... Vagy hogy összesen 3 millió követője van Instán és Tiktokon, kérte, hogy kövessük be mi is, kommenteljünk, válaszolni fog, mert „nem vagy egyedül”… (You are not alone). Meg hogy régen jófiúnak kellett tűnni, ezért nem engedték, hogy a szexről írjon dalszöveget... (Sexy, sexy lover).

Eddigre újra szakadt az eső, pedig egy lassú szám (Midnight lady) után még csak ekkor jött el a "time for the big hits" (You can win if you want, Cherry cherry lady, Brother Louie, You're my heart, you're my soul). Ráadás viszont nem volt, rövid elköszönés után véget ért a koncert.

Dieter Bohlen mindenkiből erős érzelmeket vált ki: sokan utálják, akár a Modern Talking zenéje, akár a szétválása miatt. Mások viszont délután kettőtől álltak a színpad előtt a korlátnál, remélve, hogy sikerül aláíratni azt a lemezborítót (remélem, sikerült srácok!), és jó háromezren a szakadó eső ellenére is eljöttek megnézni a koncertjét. Szerintem ez az este ugyanazért volt nagy élmény, amiért a többi Total Dance vagy 80's Disco is: legendás előadók jöttek el legendás dalokkal, és most ráadásul egy egész estés élő koncertet hallottunk, az összes létező Modern Talking slágerrel.

Júniusban egész sorozat lesz ugyanitt a Parkban hasonló bulikból: 3-án Scooter, 10-én 80's Disco (mások mellett Ottawan, Eruption, Sandra, Neoton), 17-én Total Dance Cabrio (Cascada, Groove Coverage, Haddaway, Real McCoy, Brooklyn Bounce). Augusztusban lesz Parádé Remember, szeptemberben DJ Bobo, aug. 12. Siófok, okt. 14. Debrecen - és december 2-án "Nagy" Total Dance Festival az Arénában... További információk szokás szerint a Facebook oldalukon: https://www.facebook.com/totaldancefesztival

Megnéztük Dieter Bohlen koncertjét a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra

Szatmári Péter

[2023.05.16.]