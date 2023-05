Emberöltő zenekar énekenője elárulta: "Egy irányba húzzuk a szekeret." Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az Emberöltő zenekar, amelynek tagjai azonnal kiváltották szimpátiánkat, hiszen egy roppant kedves társaságról van szó. A boldogság, a normális emberi értékek képviselete pedig megjelenik a zenéjükben is. A mindössze pár hete megjelent Holló Ének című dalban, Ócs József: Mély álmából holló ébred című versét zenésítették meg, valljuk be, kiválóan. Öröm hallani hogy a hangszerelés szépen kiemeli Száraz Pauliscsák Anett énekhangját, a hegedűjáték pedig ad egy történelmi, filmes plusz hangulatot a szerzeménynek. Az új album készülő dalai kapcsán feltettünk néhány kérdést az énekesnőnek: Az Emberöltő Zenekar sűrű időszak közepén van, hiszen nemrég jelent meg a Holló Ének, amely egy készülő album előfutára. A dal csodálatos, a hazai sajtó is méltatta, a rádiók is szeretik. Mik a további terveitek az idei évre? Köszönjük a biztatást, mi is nagyon szeretjük ezt a dalt. Ócs József verse mindannyiunkat megérintett, azonnal hozzá tudtuk gondolni a saját érzéseinket. Reméljük, az album többi dala is mihamarabb eljut a hallgatókhoz.



Ezért az Ablakomba, ablakomba és az Azt gondoltam eső esik című népdalfeldolgozásainkhoz videót is készítünk. Előbbihez Ember Pétert kértük meg, hogy forgasson velünk a Balassagyarmati Palóc Múzeum területén, a másik dalhoz pedig egy ismerősünk készít szöveges videót. Terveink között szerepel, hogy fellépési lehetőséget keressünk, bővítve az eddig jól bevált helyszíneket, rendezvényeket.



Idén 5. alkalommal veszünk részt a Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor rendezvényén Salgóbányán, július 15-én. Fő szervezője Oláh Zoltán (Szürke) a tábor után sem engedi el a résztvevők kezét, további fellépésekre hív bennünket. Tervei között szerepel egy

Felvidéki turné, ahol mi is ott leszünk a zenekarral. A nyári és őszi koncert naptárunk folyamatosan töltődik, az érdeklődők a Facebook

oldalunkon és a www.emberolto.com honlapon tájékozódhatnak az eseményekről. Kipróbált zenészek vagytok és úgy látjuk, hogy az összhang is nagyon erős köztetek. Hogyan zajlik az alkotómunka? Hogyan állnak a fiúk a Te ötleteidhez? Az összhang tényleg nagyon erős, dobosunk, Robi csatlakozásával új lendületet kaptunk. A személyi változások általában rosszul érintettek bennünket, ám most olyan csapat állt össze, amely jól együtt tud gondolkodni. Fontos, hogy egy irányba haladjunk, Zoli

szavaival élve: „Egy irányba húzzuk a szekeret.”



Az alkotásra nincs sablonunk, változatos módon születnek dalaink. Van, amikor Laci hoz egy szöveg+dallam vázlatot, amihez mindenki picit hozzáteszi a saját stílusát, formálgatjuk, ízlelgetjük, és már készen is van.



Van, amikor csak szöveget kapunk Zolitól, és ahhoz tesszük hozzá a zenét, itt mindenki a saját részén ötletelget, és közösen gyúrjuk készre. Olyan is volt már, amikor én dúdolgattam egy népdalt a próba elején, amire a fiúk megpróbáltak akkordokat keresni. Végül annyira kiforrta magát, hogy ez is bekerült a mostani lemez dalai közé.



Munkánkat a nyugodtság, kíváncsi kísérletezés és lendületesség jellemzi. Mivel jól együtt tudunk dolgozni, gördülékenyen zajlik a dalszerzés, a szervezés, a tervezés.

A zenekar egyetlen női tagjaként nem panaszkodhatom. Egyenrangú társnak tekintenek a fiúk, meghallgatják a véleményem, az ének terén pedig abszolút szabad kezet kapok tőlük. Egy fontos kulturális misszió az, s egy nem mindennapi értékteremtő munka, amit végeztek. Mi volt az a visszajelzés, amely számodra eddig a legnagyobb örömöt okozott? Számodra mi az elsődleges cél az Emberöltő Zenekarral? Céljaink között szerepel, hogy a fiatalokhoz közelebb hozzuk a népzene örökségét és a versek szépségét. Emellett saját gondolatainkat, érzéseinket is tolmácsoljuk saját dalszövegeinkben.



Visszajelzést kapunk minden egyes fellépés közben, amikor látom, hogy egyre többen éneklik a dalainkat, vagy amikor a koncert végén odajönnek hozzánk beszélgetni, gratulálni. Amikor üzenetet küldenek, hogy várják a következő alkalmat, hogy jöhessenek.



Nem tudnék most egyet kiemelni közülük, minden visszajelzés fontos, építő jellegű, és rengeteg energiát ad a folytatáshoz.



Személyesen az az elsődleges célom, hogy a zenénkkel olyan időt álló értékeket közvetítsünk, amelyek más csatornán talán nehezebben lennének célhoz juttathatóak. A rockzene lendülete könnyebben emészthetővé teszi a mélyebb gondolatokat is. Csodás családod van, s abban az örömben van részed, részetek, hogy a férjeddel együtt zenélsz. Mennyivel másabb együtt alkotni a szíved választottjával, mint másokkal? Ez még egy extra különleges kötelék az életedben, vagy esetleg azért olykor okoz nehézséget is? Férjemmel már volt korábban is közös formációnk. A gyerekek érkezése után ( két kamasz fiunk van) kis szünetet tartottunk, mert inkább az új szerepeinket helyeztük előtérbe. Aztán ahogy nőttek, önállósodtak, úgy volt egyre könnyebb a zenére koncentrálni.

Jelenleg csak az okoz problémát, hogy ha úton vagyunk, akkor mindketten távol vagyunk

az otthonunktól, a családtól.



Amíg kisebbek voltak, szinte mindenhová jöttek velünk. Most már előfordul, hogy a barátaikkal szerveznek közös programot. Többek között a Rocktáborba is velünk tartanak, mert ők is mindketten tanulnak zenélni. Hunor gitározik, Merse eddig dobolni tanult,

mostanában viszont az éneklés foglalkoztatja jobban.



Az a jó abban, hogy mindannyian zenélünk, hogy megértjük a másikat. Egy kívülálló biztosan nehezen viselné a zenész életmód velejáróit. Úgy, mint pl. a hétvégi programok, hét közbeni próbák, hosszas gyakorlási idők, zenéléshez szükséges eszközökre,

tanulásra fordított összegek. Mindannyian ugyanazt szeretjük, kölcsönösen segítjük, biztatjuk egymást. Az idei évben volt már néhány koncertetek, hogyan fogadta a közönség az új dalaitokat? A közönségtől szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Egyre többen visszatérő koncertlátogatók, és mindig találkozunk új arcokkal is. Az, hogy melyik dalt fogadja nagyobb lelkesedés, sok mindentől függ. A közönség összetételétől, életkorától. Az is befolyásoló tényező, hogy mi éppen melyik dalt tudjuk mélyebben megélni, hatásosan átadni.



Azt hiszem, minél több színpadi rutint szerzünk, annál könnyebb a kommunikáció a közönséggel. Ha mi fel tudunk oldódni, ők is könnyebben át tudják adni magukat az élménynek, és velünk együtt rezdülnek.



[2023.05.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.05.17.]

gazda szolgáltatás [2023.05.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu