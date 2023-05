Új Csellóünneppel várja az érdeklődőket a Concerto Budapest új évada Változatos zenei programokkal, hagyományos tematikus fesztiválokkal és új Csellóünneppel, valamint a megszokottnál több, nyolc bérlettel várja az érdeklődőket a Concerto Budapest új évada. A szerdai budapesti sajtótájékoztatón Keller András, a Concerto Budapest főzeneigazgatója és művészeti vezetője kiemelte: nagy-britanniai és írországi turnéval kezdi a Concerto Budapest a 2023-24-es évadot a legjelentősebb művészeket és zenekarokat képviselő IMG Artists szervezésében. Szeptemberben Pierre-Laurent Aimard és Berecz Mihály zongoraszólójával hat helyszínen, három különböző programmal jelenik meg a zenekar többek között London, Edinburgh és Dublin legpatinánsabb koncerttermeiben - tette hozzá Keller András.



Folytatódnak a zenekar tematikus fesztiváljai is: október 7-én a Magyar Kincsek Ünnepe, november 5-én a Hallgatás Napja egész napos kortárs zenei fesztivál, 2024. március 3-án pedig a Mozart-nap várja az érdeklődőket - közölte az igazgató.

Az idei évad tematikus napjainak szenzációja a kétnapos Concerto Csellóünnep, mely november 25-én és 26-án a Zeneakadémián vonultatja fel Magyarország legkiválóbb csellóművészeit. A fesztiválon közreműködik többek között Fenyő László, Kokas Dóra, Perényi Miklós, Rohmann Ditta, Somodari Péter, Várdai István és Varga Tamás is - emelte ki Keller András.



A hazai és nemzetközi zenei élet kiemelkedő hangszeres és vokális együtteseivel való együttműködés részeként tűnik fel az idei évad programjának közreműködői között többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a stuttgarti Neuen Vocalsolisten énekegyüttes, valamint a Keller Quartet is - fűzte hozzá Keller András.



A nemzetközi hangszeres művészek élvonalbeli képviselői, egyebek mellett Lucas Debargue, Elizabeth Leonskaja, valamint Maxim Rysanov mellett a hazai zenei élet kiválóságai, többek között Várjon Dénes, Baráti Kristóf és Kelemen Barnabás is képviseltetik magukat a zenekar új évadának változatos koncertjein - emelte ki az igazgató.

Az idei évadban is több magyar és külföldi énekművésszel működik együtt a zenekar: Aude Extrémo francia mezzoszoprán és Bernhard Berchtold osztrák tenor mellett hazánk énekkiválóságai, többek között Schöck Atala, Brickner Szabolcs és Sebestyén Miklós is feltűnnek az évad programjában - mondta Keller András.



Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint az új évadban is élvonalbeli vendégkarmesterek vezénylik a Concerto Budapestet. Mihail Pletnyov, a zenekar rezidens művésze három koncerten saját szerzeménye mellett például Glazunov és Franck műveit dirigálja a Zeneakadémián, majd zongoristaként is feltűnik a koncertteremben, ahol Baráti Kristóf vezényli Wagner, Schumann és Franck műveit.

Eötvös Péterrel az évad két koncertjén is találkozhatnak az érdeklődők karmesteri és szerzői minőségében is: saját szerzeményei mellett többek között Amaral és Ravel műveit vezényli majd, az évad utolsó koncertjén, Aude Extrémo áriaestjén pedig Vashegyi György dirigál majd.



A megszokottnál több, összesen nyolc bérlet közül választhat a közönség. A kizárólag Zeneakadémiai koncerteket tartalmazó Volumenek és Géniuszok bérletet két-két részre bontva nagyobb választási lehetőséghez jutnak a zenekar bérlettulajdonosai. Mindezek mellett idén is elérhető lesz az öt koncertet tartalmazó Favorit bérlet, mely a zenekar Müpában megrendezett koncertjeire kínál kedvezményes belépést.

Idén is elérhető lesz a Manó bérlet, valamint a Hangfogó bérlet a 8-12 éves korosztály és családjuk számára. Az A la carte bérlet részeként az érdeklődők különböző előadásokból válogathatnak kedvezményesen.



A Concerto Budapestnek idén is fontos együttműködő partnere a Filharmónia Magyarország, melynek rendezésében öt koncerten, Székesfehérvár, Békéscsaba, Kecskemét, Szeged és Pécs városában is koncertezik a zenekar.

Balázs János zongoraművésszel a Cziffra György Fesztivál részeként a 150 éve született Szergej Rachmaninovot állítják középpontba két koncerten is a Zeneakadémián. Újdonság az új évadban Batta András és Keller András sorozata a Magyar Zene Házában Stravinsky tükörben címmel, és még a szezonnyitás előtt lehet találkozni a zenekarral a Fesztiválakadémia és a Virtuózok programjában is.

