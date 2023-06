Sokszínű programkínálattal várják az érdeklődőket a Benczúr Kerti Estéken Sokszínű programkínálattal, többek között abszurd komédiával, musicalprodukciókkal, valamint opera- és népzenei előadásokkal várják az érdeklődőket június 12. és augusztus vége között a Benczúr Kerti Estéken. A szervezők szerdai közleménye szerint a programsorozat Karafiáth Orsolya és Bella Máté négylakásos társasházban játszódó, Macskadémon című abszurd komédiájával kezdődik június 12-én. A Gergye Krisztián rendezésében színpadra kerülő, Mester Viktória, Szemenyei János, Nádasy Erika, Mertz Tibor és Mátyássy Bence, valamint maga a szerző, Karafiáth Orsolya szereplésével látható, díjnyertes zenés darabot július 5-én is láthatja a közönség. Június 19-én Kocsák Tibor, Várkonyi Mátyás és Borsi László kötetlen formában kalauzolják végig a közönséget a magyar és külföldi musicalek világában a Rock Színháztól napjainkig. A Musical Klub júniusi estjének két sztárja Janza Kata és Földes Tamás lesz, akik többek között tréfás és humoros improvizációkat is előadnak. A Musical Klub augusztus 21-én is várja majd a nézőket - olvasható a közleményben.



Szintén június 19-től a Benczúr Ház ad otthont a Budapesti Operettszínház színművészei, Bordás Barbara és Kékkovács Mara vezetésével megvalósuló, Mutasd magad! elnevezésű, ötnapos kreatív tábornak, amelyben a zenés gyermekdarabokkal, más országok meséivel és zeneirodalmával ismerkednek a résztvevők.

Június 27-én Mozart egyik legkedveltebb operája, a Don Giovanni kerül a színpadra az Erkel Operastúdió növendékeinek előadásában.



Rost Andrea PályaStart Mesterkurzusának résztvevői tavaly nagy sikerrel játszották a Zeneakadémián a Figaro házassága szcenírozott koncertváltozatát Béres Attila rendezésében. A zenei produkciót idén nem csak a VeszprémFesten, de a Benczúr Kerti Esték részeként is meg lehet tekinteni július 10-én - olvasható az összegzésben.

Július 18-án a Hot Jazz Band zenészei adnak koncertet, majd augusztus 1-jén Jazzkívánságműsorral várja a közönséget Sárik Péter triójával és Falusi Mariannal. A koncerten magyar slágerek jazzes feldolgozásait adják elő.



Augusztus 7-én Szűcs Gabi énekesnő Szervét Tibor kommentárjaival kiegészített, Szeretők és feleségek című zenés estjén a két népszerű színnművész a 20. század első felének zenéin és írásos emlékein, naplórészleteken, önéletrajzi vallomásokon keresztül, swing- és mainstream jazz alapokon olyan legendás női előadókat idéznek meg, mint Marilyn Monroe, Karády Katalin, Marlene Dietrich és Nina Simone.

A Benczúr Kerti Estéken a Halmos Béla Program jóvoltából idén nyáron öt népzenei programmal találkozhat a nagyközönség: július 19-én Times New Roman lemezbemutató koncertje, július 26-án a Magos Együttes produkciója, augusztus 9-én a Bokros Trió Borbély Mihállyal és Kertész Ákossal kiegészülve, majd augusztus 23-án Tímár Sára, augusztus 30-án pedig a Pósfa zenekar várja az érdeklődőket.

A közlemény szerint a Benczúr Házban található Postamúzeumban június 24-én a Múzeumok éjszakáján színes programok várják a különböző korosztályokat: délután Bordás Barbarával és Kékkovács Marával indulhatnak zenés kalandozásra, míg este az Era Nova Kamarazenekar koncertje várja a komolyzene iránt érdeklődőket.



Bővebb információk a programokról a www.benczurhaz.hu weboldalon találhatók - áll a közleményben. MTI [2023.06.10.]

