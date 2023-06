Parádés színházi repertoárral jubilál a VéNégy Fesztivál Parádés repertoár a jubileumi VéNégy Fesztivál színházi programjában. A 10. Színházi Olimpia részeként az Olomouci Morva Színház szürreális táncelőadása, a világhírű Song of the Goat társulat rock-opera performansza, a Kassai Állami Színház összművészeti történelmi játéka, valamint négy grandiózus utcaszínházi produkció kapott helyet a fesztiválprogramban, köztük a Jaroszlav Fedorisin által rendezett, Tarasz Sevcsenko történetét elmesélő ukrán utcaszínházi előadás. Emellett gyermekelőadások és VR Színházi attrakciók is színesítik a kínálatot. A fesztivál nyitóelőadása a Feledi Project: Esszencia című táncelőadása lesz június 22-én. A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó minden évben izgalmas kortárs előadásokat mutat be a cseh, lengyel és szlovák színházi életből. Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató immáron 10 éve álmodta meg a nemzetközi színházi találkozót. A jubileum alkalmából, valamint a 10. Színházi Olimpia részeként minden eddiginél színvonalasabb produkciókat láthat a közönség június 22. és 25. között Nagymaroson. A Feledi János-Oláh Dezső Vibratone Quartet: Esszencia című előadás a modern jazz és a modern tánc fúziója, tisztelgés a 20. század meghatározó zenei nagysága, Bartók Béla előtt. Az Esszencia a bartóki szellemiséget mutatja be, az Oláh Dezső Quartet előadásában élőben csendül fel a 15 magyar parasztdal ütőhangszerre, bőgőre és zongorára készített adaptációjában. Közreműködnek a Feledi Project táncművészei, valamint Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész. Másnap a 10. Színházi Olimpia programjának keretében az Olomouci Morva Színház: Vérnász című produkciója lesz látható. Alena Pešková koreográfus, rendező szürreális táncelőadása F. G. Lorca ismert művének feldolgozása. Lorca prózában és versben írt szavai ezúttal a mozdulatok, a zene, a színek és az árnyékok által kelnek életre. A világhírű lengyel társulat, a Song of the Goat visszatér a VéNégy színpadára, a Színházi Olimpia részeként ezúttal egy különleges rock-operát hoznak. Szophoklész: Antigonéját a zene, a szavak, a kortárs tánc és a mozgás eszközeivel értelmezik újra Grzegorz Bral rendezésében. Az ókori görög költészet ritmusa középkori üstökön szólal meg, maszkulin energiák lengik be a színpadot, könyörtelen és hangos elemek kíséretében. A zárónapon a Kassai Állami Színház unikális táncszínházi előadása, a Milada Horáková lesz látható Ondrej Šoth rendezésében. A több műfajt ötvöző történelmi időutazás középpontjában a ma nemzeti hősként tisztelt Milada Horáková története áll, akit igazságtalanul elítéltek és kivégeztek az 50-es évek kommunista Csehszlovákiájának egyik legnagyobb koncepciós perében. Az alkotók Jana Kánskának, Milada Horáková lányának ajánlották az előadást, aki csak negyven év után kapta meg édesanyja búcsúlevelét. A délutáni színházi előadásokon túl, szintén a 10. Színházi Olimpia keretében világklasszis utcaszínházi produkciók lesznek megtekinthetőek 23 órától az esti nagykoncertek után. Elsőként a lengyel KTO Színház előadását láthatja majd a közönség. Jerzy Zoń látványos utcaszínházi produkciója egy reményekkel és félelmekkel teli gyermekkor elvarázsolt világába repíti a nézőt, amelyet a rendező saját élete, valamint Gabriel García Márquez, Hugo Claus és Emil Zegadłowicz munkái ihlettek. Az előadás már több mint 15 ország 60 fesztiválján bemutatkozott. Többek között Brazília, Mexikó, Dél-Korea, Irán, Németország, Olaszország, Hollandia, Franciaország és Spanyolország után június 22-én Az idő illata Magyarországon, a VéNégy Fesztivál közönségét is elvarázsolja. Akrobaták és óriásbábok a tűz birodalmában - az Exp(O)edíció című produkcióban élő zene kíséretében kelnek életre a tárgyak, megidézve a múlt és jövő képeit. A cseh V.O.S.A. Színház művészei Jakub Vedral szerző-rendező vezetésével a Sanghaji-, Milánói- és Dubaji EXPO világkiállításokat is érintő turnékon kezdték el írni a darab történetét. Június 23-án este a VéNégy Fesztivál látogatói is részesei lehetnek az utazásnak, amelynek során együtt fedezhetik fel rejtett álmaik titkos kertjét. A színház, a cirkusz és a folklór egyedülálló ötvözeteként Szlovákia első kortárs cirkuszi produkciója, a Younák is látható lesz Nagymaroson. Akrobatika, tánc, élő zene és a betyárok legendája, amelyet egy valós történelmi személy, Juraj Jánošík alakja ihletett. A hírhedt bandita a nemzet szabadságharcának szimbólumává vált. Hogy tolvaj volt-e vagy hős? A Younák Cirkusz előadásából talán választ kap a közönség június 24-én, az esti nagykoncert után. A szlovák, cseh, osztrák és spanyol artistákból és előadókból verbuvált nemzetközi csapatot egy spanyol-argentin rendező, Adrián Schvarzstein vezeti. Június 25-én vasárnap a lembergi Voszkreszennij Akadémiai Színház Ukrajna. Sevcsenko Testamentum című produkciója lesz látható. A Jaroszlav Fedorisin rendezte látványos utcaszínházi előadás Ukrajna történelmét meséli el Tarasz Sevcsenko - író, költő, festő, politikai fogoly, az ukrán nemzet szellemi vezetője - sorsának prizmáján keresztül. A lembergi művészek népük függetlenségért vívott örökös harcát mutatják be, ami az ukrajnai háborús konfliktus idején ma különösen aktuális. Napközben gyermekelőadások és VR Színházi attrakciók is színesíti a műsort, 0-99 éves korig mindenki megtalálja majd a neki tetsző programot. A szervezők elkötelezettek amellett, hogy minél több emberrel sikerüljön megismertetni a színház élményét, ezért a korábbi években elkezdett kedvezményes jegyvásárlási lehetőség idén is él. A színházi sátorban megrendezésre kerülő előadásokra külön színházjegy váltható kedvezményes áron, az akció részeként a nézők az előadás megtekintése után ingyenesen látogathatják az aznap esti további programokat, koncerteket. A fesztivál eddig bejelentett zenei line-up-jában olyan neveket találni, mint a Bagossy Brothers Company, Halott Pénz, Carson Coma, Beton.Hofi, Dzsúdló, Blahalouisiana, Csaknekedkislány, de érkezik a holland supergroup, a Kraak & Smaak, valamint a Primavera Sound Festival felfedezettje, az osztrák Cari Cari is. A zene és színház szerelmeseinek érdemes a nyarat a meseszép Dunakanyarban, a jubileumi VéNégy Fesztiválon kezdeni. VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, 2023. június 22-25. Nagymaros venegyfesztival.hu [2023.06.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel kínál magánszemélyek becsületes szolgáltatás [2023.06.11.]

Ajánlatok kölcsön pénzt az egyének közöt szolgáltatás [2023.06.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu