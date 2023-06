Caramel nyomozó lett? - mutatjuk azt érdekes videót! „Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk foglya legyünk” – énekli Caramel az Álmodozókban. A dalhoz látványos klip is készült, melyet maga az énekes-dalszerző rendezett, vágott és fényelt. Az alapkoncepció egy szép, letisztult klip volt, melynek leghangsúlyosabb eleme az önmaga után „nyomozó” énekes-dalszerző.



„Ez az első olyan klip, aminek a gyártását is az én cégem végezte. Kicsit olyan, mint egy vizsgafilm: saját kézbe vettem szinte mindent, hónapokig tanultam vágni és fényelni. Régóta vonzódom ehhez a világhoz, és talán nem lett tökéletes a végeredmény, de amit szerettünk volna, azt megvalósítottuk. Vincze Gábor szintén oroszlánrészt vállalt a feladatokból. Én már most a következőt tervezem: legközelebb még nagyobbat merünk álmodni” – fogalmazott Caramel.



