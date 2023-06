Falco személyes tárgyaiból tartanak árverést Az osztrák zenészlegenda halálának 25. évfordulója alkalmából Falco személyes tárgyaiból tart árverést a Dorotheum. A rajongók 2023. június 28-ig licitálhatnak például az énekes strasszokkal kirakott Tony Alamo farmerdzsekijére a Dorotheum oldalán. A mai napig Falco – polgári nevén Johann Hölzel – az egyetlen német nyelvű zenész, aki kislemezével felkerült az amerikai Billboard slágerlista élére. „Rock Me Amadeus” című slágeréért 1986. június 6-án megkapta a Pop Amadeus Díjat, a mai Amadeus Award elődjét. Most akár ezt a márványtalapzaton álló aranyozott puttót is megszerezheti, aki részt vesz a Dorotheum 2023. június 28-i online aukcióján, ahol Falco néhány személyes tárgyát árverezik el halálának 25. évfordulója alkalmából. A szobrocska mellett kalapács alá kerül az énekes Tony Alamo farmerdzsekije is, amelyen a Texas és a Lone Star felirat olvasható és strasszokkal van kirakva. Az extravagáns darabokat kedvelőknek lehet jó fogás az a bézs vászonkabát, amelynek belsejét ezüst flitterek borítják, a gombjai pedig tízschillinges érmék. Falco az 1986-os Emotional Tour során viselte a felsőt. A ruhadarabok kikiáltási ára 600 euró, a puttóé 500 euró. Az árverési tárgyakat 2023. június 17-ig a bécsi Dorotheumban, június 20-28. között pedig a grazi Dorotheumban lehet megnézni. Licitálni 2023. június 28., 13 óráig lehet a www.dorotheum.com/falco oldalon. Képen: Texas feliratos Tony Alamo farmerdzseki © Dorotheum [2023.06.15.] Megosztom: