Átadták a Petőfi zenei díjakat - íme a nyertesek névsora Hetedik alkalommal adták át a Petőfi zenei díjakat szombaton, idén kilenc kategóriában ismerték el a hazai könnyűzenei élet kiemelkedő előadóművészeit és alkotásait, többet a Petőfi-bicentenárium jegyében - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel. A Petőfi 200 emlékév alkalmából extra produkcióval is készült a közmédia, Takács Nikolas Horányi Julival adta elő A Dal 2023-ban debütált Hazámban című duettet. A műsorban megemlékeztek az áprilisban elhunyt Máté Péter-díjas zenészről, Török Ádámról, a Mini együttes alapító-frontemberéről. Oláh Ibolyától A Dal 2022 nyereménylemezének címadó dalát, a Gyere közelebbet akusztikus változatban hallhatta a közönség és a Duna dalversenyének kétszeres győztese, Pápai Joci, valamint a korábbi versenyzője, a Zaporozsec is színpadra állt. A tájékoztatás szerint az "Év női előadója" elismerést Tóth Gabi nyerte el. Az énekesnő a februári Petőfi Zenei Díj - Az Életmű gálán az Omega híres slágerét, a Gyöngyhajú lányt adta elő, a Kossuth-díjas dalszövegíró, Adamis Anna életműdíja előtt tisztelegve. A fellépés különlegességeként a zenekar néhai frontemberével, Kóbor Jánossal virtuális duettben állhatott színpadra.



Az "Év férfi előadója" elismerést Csík János vehette át. A Kossuth-díjas zenész, a Csík zenekar alapító tagja, prímása, énekese öt évvel ezelőtt kezdte meg együttműködését a kecskeméti Mezzo zenekarral. A népzenei- és jazz motívumokat ötvöző formáció, a Csík János és a Mezzo koncertjeivel itthon és a határon túl egyaránt sikeresen népszerűsítik a sajátos zenei fúziót.



Az "Év zenekara" elismerést az Ismerős arcok kapta. A közlemény szerint a Máté Péter-díjas és Teleki Pál-érdeméremmel kitüntetett együttes jellegzetes, magával ragadó hangzást és egyedi gondolatokat kínál a közönségnek. Dalaikban megjelenik a nemzet sorsa, a hazaszeretet, a családi egység, a kulturális értékek megóvásának fontossága. Az idei Nemzeti Összetartozás Napján a Duna a tematikus műsorfolyamát 2022-es lemezbemutató koncertjükkel zárta.



Az "Év koncertje 2023" címmel a Petőfi 200 - Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Modern Art Orchestra közös koncertjét ismerték el. Korábban még soha nem hallott formában, áthangszerelve hangoztak el az ismert Petőfi-művek Roby Lakatos, Pál István Szalonna és Bandája, Oláh Ibolya és az Antares zenekar vendégszereplésével. A produkcióval ünnepelte a Duna a Petőfi-bicentenáriumot.



Az "Év zenei eseménye 2023" kategóriában a Szabadság, szerelem - Petőfi 200 című zenés, irodalmi előadást díjazták. A darabban kilenc könnyűzenei versfeldolgozás jelenik meg DÁNIELFY, Ember Márk, Paulina, a Romengo, a 4S Street, az Aurevoir., Trap kapitány és a THA SHUDRAS, a The Biebers és az Irie Maffia énekesnője, Sena tolmácsolásában. A Petőfi Sándor életét megelevenítő, főként középiskolásoknak szóló produkciót a Kossuth-díjas Káel Csaba rendezte, szövegkönyvét Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója írta.



Szarka Tamás Állnak az órák című dala két kategóriában is nyertes lett. Az "Év televíziós felvétele 2023" díjat Nagy István rendező és Szepesi Dávid operatőr kapta a Kossuth-díjas előadóművész békét hirdető lírai hangvételű szerzeményéhez készített videóklipért. A Wolf Katival közös duettet az "Év zenei felvétele 2023" kategóriában is díjazták. A közmédia által készített klip országos tévépremierként debütált februárban a Dunán.



Az "Év hangszeres előadója 2023" elismerést Magyarország egyik legnépszerűbb jazz-zongoraművésze, Sárik Péter vehette át. A Sárik Péter Trió alapítója önálló szerzeményei mellett rendszeresen adja elő Bartók és Beethoven saját maga által jazzre áthangszerelt műveit. A zeneszerző a Bartók Rádió kezdeményezésében megvalósult Magyar Jazz Hete műsorfolyamban, az M5 JazzÜnnep című kulturális showműsorának egyik házigazdája volt.



A Titán Éjféli járat című slágere lett az "Év dala 2023" kategória díjazottja. A Dal 2023 nyertes produkcióját egy tragikus szerelmi történet ihlette. Az idén 20 éves erdélyi együttes a nemzeti dalválasztó győzteseként "Az Év Dala 2023", valamint a Petőfi Zenei Díj "Év dala 2023" elismerés mellett tízmillió forintos pénzjutalmat is nyert zenei produkciója fejlesztésére - áll a közleményben. MTI [2023.06.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje KOMOLY HITEL MINDENKINEK szolgáltatás [2023.06.19.]

Hitel az egyes gyors és megbízható kotta [2023.06.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu