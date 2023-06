A Shakti 45 év után visszatér Budapestre Az indiai zenekar nemcsak a visszatérését jelentette be, de új stúdióalbumot is kiad





A határokon átívelő világfúziós együttes 2023. januárjában világkörüli turnéra indult, hogy megünnepeljék a Shakti születése óta eltelt fél évszázadot. A formáció 2023-as turnéja során Magyarországon is koncertet ad július 2-án, vasárnap este fél nyolckor az Erkel Színházban.



A Shakti az indiai klasszikus zene és a jazz egyedülálló fúziójáról ismert világszerte. A formáció 50 éve jött létre, ám 45 év kihagyás után most egy világ körüli turnén térnek vissza, hogy tovább folytassák az ötven éve életre hívott fúziós zenei hagyományukat.



Az 1970-es években alakult zenei szupercsapat különböző kulturális hátterű virtuóz zenészeket karol össze, többek között a legendás gitárost, John McLaughlint, a neves tablajátékost, Zakir Hussaint, L. Shankar hegedűst és Vikku Vinayakram ghatam-játékost. A Shakti úttörő zenéje most túllépi a határokat, és lenyűgöző élményt teremt a világ közönsége előtt.



A zenekar különböző életterületekről, kultúrákból és zenei háttérből érkező embereket hozott össze, ennek ellenére mégis az egység és a harmónia érzését teremti meg a színpadon.



A Shakti különleges képessége, hogy ötvözik a változatos zenei hagyományokat, ezáltal egy harmonikus muzikális élményt hoznak létre.



Idén ünneplik visszatérésüket



A Shakti idén ünnepli az 50. évfordulóját a This Moment című albummal, amely várhatóan 2023. június 23-án jelenik meg a CD-n és LP-n az Abstract Logix kiadó gondozásában.



A zenekar ötven éve alapozta meg hírnevét, és most több mint 45 év kihagyás után kiadja első stúdióalbumát, amely új kompozíciókat és előadásokat tartogat a közönségnek.



A jelenlegi Shakti idén ráadásul egy erőteljesen dinamikus kollektívát alkot, hiszen Shankar Mahadevan énekes, Ganesh Rajagopalan hegedűs és Selvaganesh Vinayakram ütőhangszeres is csatlakozott a zenekarhoz.



A banda világ körüli turnéja a mai napig inspirálja és befolyásolja a zenészeket szerte a világon. Az indiai klasszikus zene és a jazz úttörő fúziója egy új zenei műfaj előtt nyitotta meg az utat, amely folyamatosan fejlődik és elbűvöli a közönséget.



A formáció itthon is koncertet ad július 2-án, vasárnap este fél nyolckor az Erkel Színházban.



Jegyek: https://www.eventim. hu/hu/jegyek/shakti-budapest- erkel-szinhaz-603042/event. html , illetve személyesen az Tex országos jegyirodáiban. [2023.06.19.]

