A dEUS négy év után visszatér Budapestre Négy év után újra Budapesten játszik a dEUS. A kultikus belga indie rock csapat október 28-án az A38 hajón lép fel új lemezével - közölte a szervező Live Nation szerdán az MTI-vel. Az egyszerre dinamikus és melankolikus zenét játszó antwerpeni dEUS eddig nyolc stúdiólemezt készített, volt számos tagcsere és tartott ötéves szünetet is (1999 és 2004 között).

Az 1991-ben alakult belga zenekar legújabb anyaga, az idén februárban megjelent How to Replace It méltó a csapat korábbi lemezeihez: vannak rajta merész ötletek, amelyeket a dEUS képes a hallgató számára komfortos környezetbe helyezni. Innen csak a záródal, a franciául előadott Le Bleu Polaire lép ki markánsan, és vezet el egy füstös kocsmába.



A lemez mintegy öt éven át készült. Eredetileg 2020 elején tervezték kiadni, de a pandémia közbeszólt, így aztán még finomítottak a részleteken. A zenekar eredeti felállásából Tom Barman (vokál, gitár) és Klaas Janzoons (billentyűk, hegedű) maradt, mellettük Mauro Pawlowski (gitár, vokál), Alan Gevaert (basszusgitár) és Stéphane Misseghers (dob) zenél az együttesben.



A dEUS lemezei nem határolhatók be egyféle stílusba és hangzásba, az azonban mindenképpen elmondható, hogy a kezdeti karcosabb hangzás érettebb lett, ezzel együtt a düh megmaradt.



"Minden lemez kicsit más, de igazából a számok számítanak, ezen belül is az, hogy szúrósak legyenek. Számomra a sötétség és a világosság is inspiráló tud lenni. Egyébként szeretem, ha egy csapat egyféle zenét játszik, magam viszont erre nem vagyok képes" - mondta az MTI-nek a frontember Tom Barman, amikor 2012 augusztusában Budapesten jártak, a Sziget fesztiválon.

A dEUS háromszor lépett fel a Szigeten, ezen kívül is volt magyarországi fellépésük, például az A38 hajón.

A gitáros-énekes korábban arról is beszélt az MTI-nek, miért írja a zenekar ilyen különlegesen a nevét, kis dével az elején, utána pedig csupa nagy betűvel.



"Még a dEUS indulásakor történt, a hősidőkben. Egy barátom, aki a low-budget reklámokért volt felelős, véletlenül egyszer így írta le a nevünket. Amúgy meg a Sugarcubes-nak volt egy deus című száma és az nekem nagyon tetszett" - mondta Tom Barman.

A zenész a kilencvenes évek elején a brüsszeli filmiskolában folytatott tanulmányokat, amelyeket abbahagyott, hogy aztán később játékfilmet is rendezzen (ez volt az Akármerre fúj a szél 2002-ben), és számos videoklipet rendezett, a dEUS-nak és más előadóknak.

A dEUS első három lemeze (Worst Case Scenario - 1994; In A Bar, Under The Sea - 1996; The Ideal Crash - 1999) világszerte összesen több mint 750 ezer példányban fogyott. Tom Barman a dEUS mellett más projektekben is dolgozik, a dzsesszes TaxiWarsban például Nicola Thysszal (nagybőgő) és Antoine Pierre-rel (dob), akik Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint kvartettjében is szerepelnek. MTI [2023.06.22.]

