Kiscelli Feszt 2023 - Új fesztivált rendeznek meg augusztus végén Budapesten! Hiánypótló céllal jön létre a Kiscelli Feszt Óbudán. 2023. augusztus 24-26 között a Kiscelli Múzeum alatti lugasos, idilli zöldövezetben kerül megrendezésre Budapest legújabb összművészeti fesztiválja, a Kiscelli Feszt. A szervező, a Kiscelli Oktatási - és Kulturális Központ egy három napos rendezvényt álmodott meg, amellyel a fővárosban a családok minden tagját olyan minőségi zenei fellépők szórakoztatják, akik mind a könnyűzene, mind a komolyzene terén nemzetközi - és hazai sikereket értek el, unikális és izgalmas zenei pályafutással büszkélkedhetnek.



Éppen ezért a Kiscelli Feszt zenei sokszínűségben is rendkívül gazdag lesz, hiszen a pop-rock zenekarok mellett, világzenei, elektro, jazz, fúziós - és komoly zenei előadók is színpadra lépnek a három nap alatt. A fesztivál célja, bemutatni a világ különböző tájegységeinek zenéit, kulturális örökségét - és gasztronómiai kincseit, továbbá közelebb hozni a közönséghez a fiatal, kiemelkedő értékkel rendelkező zenekarokat. Az esemény alatt a színházi esztrád programok is nagy hangsúlyt kapnak, a gyermekektől egészen a felnőtt előadásokig és még számos interaktív program biztosítja, hogy a hétvége az inspiráció - és a feltöltődés jegyében teljen. A koncertek, előadások előtt pedig gasztronómiai különlegességek - és izgalmas workshopok várják a közönséget.



A fesztiválon fellép majd a rangos amerikai díjakat is bezsebelő, jazz-bossa nova énekesnő, Pátkai Rozina, a több európai országban is bizonyító autentikus folk zenét játszó Góbé zenekar, a brit rádiós toplistákra nemrég feljutó Dirty Slippers, a Godfaterből ismert Szebényi Dani és Mike Gotthard, a The Mojo Blues Band, Hesz Ádám és zenekara, az Örkény Színház társulata, hogy csak pár igazán jól csengő nevet említsünk. Igazi kuriózumot ígér a japán zenei koncert és Kárász Eszter Edith Piaf sanzonestje egyaránt.



Részletek www.kiscellifeszt.hu [2023.06.27.]

