EKF - Több mint száz fellépő az első Inota Fesztiválon Több mint száz fellépővel várják az érdeklődőket az első alkalommal megrendezendő, négynapos Inota Fesztiválon augusztus 31-től; a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program kiemelt eseményeként megvalósuló rendezvényen a progresszív zenei kínálaton túl szakmai konferencián, kortárs színházi előadáson és fényművészeti kiállításon is részt vehetnek a helyszínre látogatók - tudatták a szervezők csütörtökön az MTI-vel. Mint írják, a véglegesen 2001-ben bezárt Inotai hőerőmű különleges helyszínén, a fesztivál nyitókoncertjén a klasszikus és elektronikus zenék közötti határokat elmosó német zongoraművész, Nils Frahm lép fel. Az Inota Fesztivál az idén 18 éves NVC rendezvényszervező kollektíva és a Centrum Production közreműködésével jön létre az EKF támogatásával. Mint írják, a fesztivál a turbinacsarnokot, a hatalmas kazánteret és a grandiózus művelődési házat is használatba veszi.

A tájékoztatás szerint a várpalotai zenei programsorozat fellépői között található a brit elektronikus színtér egyik legeredetibb alkotója, Daniel Avery és a Glastonbury és a hollandiai Dekmantel fesztiválokon headlinerként fellépő Overmono páros; a német dj-producer, Ellen Allien és az angol-német postpunk zenekar, a Lebanon Hanover. Jelen lesz továbbá az Extrawelt duó, Palms Trax dj-producer, KI/KI, DJ Seinfeld és Nene H is.



A fesztiválra szabott szóló műsorral érkezik a rendezvényre a Deva, valamint a Platon Karataev zenekar - olvasható a közleményben.

Mint írják, a Zene Háza Koncertteremben többek között az szintetizátorvirtuóz Caterina Barbieri, valamint a német számítógépes zenei művész, Robert Henke lép fel.



Vizuál- és fényművészeti vonalon érkezik a hőerőműbe többek között a térhatású vizuális képfolyammal jelentkező Max Cooper; valamint a gyárépületekre szabott techno képviselői, Oscar Mulero és Lewis Fautzi is - olvasható az összegzésben.

A tájékoztatás szerint az első Inota Fesztivált Power of Possibilities elnevezésű inspriációs fórum nyitja meg, amely az inotai gyárkomplexum kulturális és ipari célú hasznosítási lehetőségeiről szól majd.

A fesztivál vasárnapi zárónapján a kortárs tánc-, színház- és mozgásművészetnek adja át terét a hőerőmű: az érdeklődők a Dollár Papa Gyermekei társulat Úriemberek című előadását, a Forte Társulat A helység kalapácsa című produkcióját, végül pedig a Cryptic Bodies // Titkos testek című kortárs táncperformanszot láthatják - írják.



Bővebb információk a programokról a www.inotafestival.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben. MTI [2023.06.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.06.29.]

gazda szolgáltatás [2023.06.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu