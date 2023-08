Hetvenezren voltak a Strand Fesztivál 2023-an Hetvenezren látogattak el a vasárnap hajnalban véget ért 11. Strand Fesztiválra Zamárdiba. A szervezők hétfői közleménye szerint a nyár utolsó hetében ez volt a legnagyobb turisztikai esemény a régióban. Mint írták, a csütörtöki teltházas napon a MOL nagyszínpadán lépett fel Azahriah, Krúbi és Dzsúdló, pénteken a Carson Coma, a Halott Pénz, a zárónapon pedig a Bagossy Brothers Company és Majka. Egy nyitott sátorban berendezett másik nagyszínpadon az Irie Maffia, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a hiperkarma, a Wellhello, a Margaret Island, a ValMar és a Purple Disco Machine adott koncertet. Az idei háromnapos rendezvényen a cirkusz világa is komoly szerepet kapott: a koncertek között a Fővárosi Nagycirkusz produkciói egészítették ki a zenei kínálatot a színpadokon, míg a fesztivál területén a Karzat Színház, a Vándorvurstli és számos zsonglőriskola várta a vendégeket.



A Borsodi színpad cirkuszi sátrában adott műsort a Bohemian Betyars, a Rippel Brothers Academy légtornászával kiegészülő Analog Balaton, valamint az Esti Kornél és a Cloud9+. A Strandon épült fel a Magyar Honvédség közreműködésével működő 25 méter magas torony, a Strand Csúszda, ahonnan egy 200 méteres pályán lehetett végigcsúszni a közönség feje felett. Idén a fesztivál egyik színfoltja a több kisebb konténergalériából felépülő ArtPart volt, ahol a fesztiválozók nemcsak kortárs képzőművészeti alkotásokat nézhettek meg, hanem személyesen is találkozhattak a művészekkel és közös alkotásra is volt lehetőség.



Ebben az évben a Strand csatlakozott az UNICEF programjához a Halott Pénz, T. Danny, a Bagossy Brothers Company, Columbo és Lil Frakk mellett. A program célja, hogy felhívja a figyelmet az iskolai bántalmazás, a "bullying" jelenségének fontosságára és súlyosságára. A MOL Új Európa Alapítvány Civil Parton pedig a Piros Orr alapítvány bohócdoktorai hangolták jókedvre a fesztiválozókat, akik támogathatták őket termékeik megvásárlásával.



A Strand Fesztivált 2024-ben augusztus 22-24-e között rendezik meg, a belépőjegyek értékesítését idén szeptemberben kezdik meg. MTI [2023.08.29.]

