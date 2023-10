Újra Budapestre jön a Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox Budapest ismét bekerült a Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox világturné programjába, 2023. október 17.-én este ½ 8 óra a MVM Dome-ban adnak koncertet.

A világ kortalan slágereit egyedi módon feldolgozó amerikai formációt már jól ismeri a magyar közönség, hiszen többször adtak teltházas koncertet az Arénában. A PMJ idén újabb meglepetésekkel és igazi klasszikusokkal készül a közönségnek. 2023. áprilisában az Egyesült Királyságban veszi kezdetét a Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox világturnéja. A” Life In The Past Lane” névre keresztelt koncertsorozat állomásai közé Budapest is bekerült. Az amerikai banda 2023. október 17.-én az MVM Dome-ban lép majd fel.



A Postmodern Jukeboxot, melyet a világon széles körben PJM néven ismernek, az amerikai zongorista, Scott Bradlee alapította 2011-ben. A zenekar különlegessége abban rejlik, hogy a modern zenéket vintage műfajában dolgozzák át, a mai legnagyobb slágereket különösképpen a 20. századi jazz és swing stílusban dolgozzák át, a mostani turné ezért is kapta a ”Life In The Past Lane” elnevezést.

A formáció 2023-as előadása egyedülálló módon fogja ötvözni a modern kor legnagyobb dalait a művészek sajátos stílusával, egyfajta ”zenei időgépként”.

„Az idők változhatnak, a trendek jönnek-mennek, de a múlt klasszikus hangjai az idő múlásával egyre értékesebbek lesznek. Lehetsz bakelit rajongó, TikTok őrült, vagy akár divatmániás, gyere velünk, és elviszünk egy feledhetetlen utazásra, ahol az elmúlt 100 év kortalan zenéjét idézzük meg” - fogalmazott Scott Bradlee a zenekar megalapítója és zongoristája.

A turné 2023 áprilisában indul Angliában, a Cambridge-ben, valamint ellátogatnak Yorkba, Birminghambe, Edinburgh-ba, Sheffieldbe, Manchesterbe, Brightonba, Norwichba, Nottinghambe, Liverpoolba és még sok más városba. Április 28-án a turné részét képezi London ikonikus Királyi Fesztiválcsarnoka is, amely a főváros nevezetes déli partján található. A PMJ 2023. október 17-én érkezik meg Budapestre. Mint mindig, a PJM kiemelkedő fellépéseinél különféle táncosokra, énekesekre, és nem mellesleg teltházra lehet számítani. Különleges meglepetés vendégek is gyakran csatlakoznak az alap felálláshoz, biztosítva, hogy minden koncertélmény rendkívül egyedi, és összehasonlíthatatlan legyen, felvillanyozó élőzenei élményt nyújtva a közönség számára. Jegyek A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:

"A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes". A pordukció arra bátorít mindenkit, hogy ha van kedve a közönségnek, akkor korhű ruhákban érkezzen, bár ez természetesen nem kötelező. [2023.10.08.]