Feeling good: Perczel-Kováts Orsolya és a Danubia zenekar a MoM Kultban A FEELING GOOD előadás: MOMKult 2023. november 21. kedd 19.30 A női lélek sokszínűségét mutatja be Perczel-Kováts Orsolya fantasztikus zenészek segítségével a MOM Kulturális Központ színpadán november 21-én. Az előadás nem véletlenül kapta a Feeling Good címet. Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb énekesnője, akinek 12 éve volt ilyen nagyszabású koncertje utoljára, most egy csokorba szedte azokat a dalokat, amelyek fellépésein véletlenszerűen hangzanak el. Valójában egy humorral, szenvedéllyel telített érzelmi hullámvasútra ülhetünk fel vele, ahol együtt nevethetünk, sírhatunk vagy emlékezhetünk, de ami a lényeg, hogy az biztos, jól érezzük majd magunkat! Ebben ráadásul olyan fantasztikus zenészek lesznek Orsolya útitársai, mint a Studio11 Ensemble és a Danubia Zenekar, az este vendége pedig Farkas Gábor Gábriel lesz. Örökzöld, közkedvelt slágerek hangzanak el majd, teljesen egyedi hangzásvilágban, olyanok mint például a„Dimonds are a girl’s best friend”, a „Szerdán tavasz lesz” vagy a„Tíz után”. Az este egyben dalpremier is lesz, hiszen az énekesnő legújabb megjelent dala itt hangzik el először élőben. Az „Elmegyek” Molnár Levente, Révész Richárd és Major Eszter szerzeménye:



- A dal nemcsak rólam szól, hanem azokról az erős nőkről vagy akár férfiakról, akik, ha nehéz is, de határozott döntést tudnak hozni a már tarthatatlan élethelyzetekben – mondta Orsi. – Én magam olyan típus vagyok, aki nehezen vagy egyáltalán nem alkuszom meg. Már nem egyszer történt meg, hogy egyik pillanatról a másikra feladtam egy kapcsolatot és újrakezdtem mindent, a szerelemben – és persze másban sem – nem vagyok hajlandó a megalkuvásra. Eszter ezt nagyon jól átérezte, megérezte és a dal szövegében tökéletesen megfogalmazta. [2023.11.07.]

