Koncz Zsuzsa 2024-ben is fellép a Papp László Arénában - jegyek itt

Koncz Zsuzsa a magyar popzene állócsillaga, 2024. április 13-án tizennegyedszer lép a Papp László Budapest Sportaréna színpadára. A koncert címe „Jelbeszéd 2.0". Ennek egyik apropója, hogy ötven éve, 1973-ban jelent meg az ötödik Koncz-nagylemez, a Jelbeszéd – melynek kivételes dalai, de „hányatott sorsa" (kevéssel megjelenése után betiltották) is kiemelt helyet biztosít az egyébként is igen sikeres életmű albumai között. Az 50. jubileumra a közelmúltban megjelent felújított kiadás, bónusz dalokkal kiegészítve látott újra napvilágot. A másik apropó tehát, hogy a bónusz dalok között ott van a koncert címét is adó, új Bródy János szerzemény, a Jelbeszéd 2.0, mely szándéka szerint az egykori, legendás albumot, tehát múltunkat, köti össze jelenünkkel. A koncert programját, mint mindig, most is kettős szempont jellemzi majd. Megszólalnak a közelmúlt nagy sikerű albumai, a Tündérország, a Vadvilág és a Szabadnak születtél dalai és olyan Koncz-klasszikusok, mint a Valahol egy lány, a Kárpáthyék lánya vagy az Ég és föld között. Lesznek versek, és természetesen hallhatunk dalokat az eredeti Jelbeszéd albumról is.