Képgalériák • Koncz Zsuzsa Aréna 2022 Kapcsolatok • Koncz Zsuzsa Megnéztük Koncz Zsuzsa koncertjét az Arénában - képekkel Ez a koncert is a covid-járvány miatt többször elhalasztott rendezvények hosszú sorába illeszkedett - ahogy Koncz Zsuzsa elmondta, sokan több mint két éve őrizgették a jegyüket, hogy végre eljöhessenek. Nem volt teljesen telt ház: ahogy mostanában más Aréna-koncerteken is látni, a jegyek elfogynak, de nem minden jegyvásárló tud végül eljönni. A koncerten régi dalok is elhangoztak, de az újabbak kaptak nagyobb hangsúlyt. Az 1964-et (1977-ből) és a Rohan az időt (1966) a 2013-ban megjelent Lehetett volna követte, az 1977-es Ne sírj kedvesemet pedig a 2020-as Valahogy lesz majd. Majd a Kárpáthyék lánya 1983-ból, Tündérország 2013-ból, Sírva vigad a magyar 2016-ból... Szintén elhangzott, hogy a magyar popzenében általában nem szokás, de neki fontos, hogy a dalaival reflektáljon mindarra, ami körülöttünk történik. Ez igaz az egész életművére is, de erre a koncertre különösen jellemző volt - a mikrofonállványára például világoskék és sárga, az ukrán zászló színeinek megfelelő színes papírt ragasztottak. A Ha így is szeretnél című dal apropója pedig az volt, hogy a dalait éppen kitiltották a Retró Rádióból... A Ne mondd (hogy nincs remény) című dalhoz külön kommentár sem kellett: "Ne mondd, hogy fenn a várban a gyógyszer végleg elgurult" - a fontosabb mondatokat a közönség a dalok közepén is ovációval és tapssal fogadta.



Nem kellett külön magyarázat a 2020-ban megjelent, Szabadnak születtél című album címadó dalához sem ("Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembefúj a szél") - ez volt a koncert első felének záró dala. A második rész is az új album dalaival folytatódott (A mi hazánk, Mariana árok), majd a műsor aranylemez-átadással folytatódott: a Szabadnak születtél aranylemez lett. 1975-ös dal, de mennyire aktuális a Ne vágj ki minden fát, a szokásos Cipő-egyveleget pedig Zsuzsa ezúttal a covid-járvány 44 ezer magyar áldozatának ajánlotta. Az Ukrajnában zajló háborúra reflektált Tolcsvay László és Bródy János 1997-es, Békét adj uram kérlek című dalával - elcsukló hanggal mondta, hogy nem gondolta, hogy életében ezt a dalt még énekelnie kell. A koncertet a legnagyobb slágerek zárták, vagy legalábbis néhány a legnagyobbak közül: Kertész leszek, Valahol egy lány, Jöjj kedvesem. A ráadásban természetesen elhangzott a Ha én rózsa volnék, aminek három éve és most is volt olyan része, ami különös hangsúlyt kapott.



Akkoriban éppen kerítést húztunk Magyarország déli határára a szíriai menekültek elé - Koncz Zsuzsa koncertjén pedig a "Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék" sornál volt egy megállás, taps, ováció. Ezúttal is volt ilyen sor: "Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék (...) És ha engem egyszer lánckerék taposna / Alattam a föld is sírva beomolna." Végül a Miért hagytuk, hogy így legyen - ez az 1970-es(!) dal is még mindig örökzöld... Koncz Zsuzsa következő koncertjeiről tájékozódhatsz a saját honlapján (https://konczzsuzsa.hu/koncert), illetve a hivatalos rajongói Facebook oldalán (https://www.facebook.com/koncz.zsuzsa). Szatmári Péter Koncz Zsuzsa 2022 Arénakoncert képekben - klikk a fotóra [2022.03.07.]