Budapest Ritmo 2024: Salif Keita, Gérald Toto és mások Mások mellett Salif Keita, Gérald Toto, Gaye Su Akyol és a BCUC is fellép az idei Budapest Ritmón, négy helyszínen április 11-től 13-ig. A főváros legnagyobb világzenei fesztiválja a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében valósul meg a Hangvető szervezésében. A koncertek az Akvárium Klubban és a Szimpla Kertben lesznek, a konferencia a Magyar Zene Házában, a filmprogram pedig a Toldi moziban. Az első, április 11-i ingyenes showcase napon az új tehetségeké a színpad - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. Mint írták, idén egy igazi legenda, az afropop megteremtőjeként tisztelt Salif Keita április 13-án ad koncertet három zenésztársával az Akvárium Klubban. Az albínónak született, idén 75 éves, mali Keita a nyolcvanas években Párizsban kezdte szólókarrierjét, pályafutása során olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Santana, Toumani Diabaté vagy Cesária Évora. Salif Keita nyugati és afrikai hatásokat elegyítő pop-hangzást teremtett, amelyet hangja tesz egyedivé.



Április 12-én pénteken a program Vincent Moon filmperformanszával és a Dalindával indul. Az anatóliai popot psych rockkal keresztező isztambuli dizőz, Gaye Su Akyol a NagyHallban lép fel aznap este. Legutóbbi lemeze tavaly jött ki a világhírű Glitterbeat kiadónál. A török énekesnőt a NagyHallban aznap este a dél-afrikai punk kollektíva, a BCUC követi a színpadon. A Bantu Continua Uhuru Consciousness dühös dalai húszpercesek, van bennük dzsessz, funk, poliritmusok, ősi énekek és letaglózó energia.



Szintén 12-én az Akváriumban, de a KisHallban ad műsort az észt nu-folk páros, a Puuluup. Ramo Teder és Marko Veisson a talharpát, egy ősi északi hangszert torzítja, loopolja, zenéjükben punk, blues és csasztuskák keverednek a középkori tradícióval. Ugyancsak április 12-én az Akvárium Klub Lokáljában lesz látható és hallható az afrosanzont játszó francia Gérald Toto. A multiinstrumentalista zenész triójában Richard Bonával és Lokua Kanzával játszik, de szerepelt a bossa novás Nouvelle Vague-ban is, ezúttal szólóban érkezik. A napot a venezuelai Dj Rafael Garnica szettje teszi teljessé.



A Budapest Ritmón fellép továbbá Cerys Hafana brit hárfás, a szerb-osztrák brácsás, Jelena Poprzan, az olasz költő-aktivista, Luca Bassanese, a ciprusi Antonis Antoniou, az észak-macedón Dzambo Agusevi, a walesi Cerys Hafana, a bosnyák Almir Meskovic és a szerb Daniel Lazar duója. A cseh Terne Chave a hazai Romano Drommal, Ágoston Béla és zenekara a bolgár Teodoszi Szpaszovval játszik, de fellép a Duckshell és a Decolonize Your Mind Society is.

A fesztivál a nyitónapon, április 11-én ingyenes showcase-programot kínál a Szimpla Kertben, ahol hat feltörekvő zenekar, a fehérorosz-lengyel Hajda Banda, a cseh Hrubá Hodba, a szlovák Dis Is Markéta, a horvát Pjev, a lengyel Daj Ognia, valamint a magyar Elán értelmezi újra a világzenét a saját felfogásában.



A Ritmo filmprogramjában zenei portré- és dokumentumfilmek, valamint saját produkciós zenei filmek szerepelnek. A Toldi moziban zajló vetítések során látható lesz közép-európai roma közösségről, afro-kubai miliőről vagy egy Los Angeles-i stúdióról szóló alkotás.

A fesztivált a nemzetközi zeneipar képviselőit felvonultató szakmai program kíséri. Akárcsak a fesztivál, a konferencia fő fókusza is a kapcsolódás és együttműködés lesz. A résztvevők lehetőséget kapnak saját terveik bemutatására (pitching session), és először rendeznek stage talk-okat, ahol a művészek színpadi mélyinterjúk keretében osztják meg gondolataikat a közönséggel. MTI [2024.02.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.]

Hitel, pénzügyi segítség és kötvény egyéb [2024.02.02.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu