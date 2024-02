Megjelent a Brains új dala - visszatértek a régi hangulathoz

Megjelent a Time is now, amely a „régi” Brainst idézi hangulatában és hangzásában is, a hozzá készült klip pedig igazán formabontó lett.

„A kezdeti zenei stílusunkra jellemző, keményebb hangzású drum ’n’ bass dalról van szó. Visszatértünk az alapjainkhoz és az angol nyelvhez is, és állandó társunk, MC Zeek is erősíti a megjelenést” – fogalmazott a zenekar.



A Time is now klipje mesterséges intelligencia felhasználásával készült, mégpedig rendhagyó módon: ilyen formában és mennyiségben még nem használtak itthon AI technikát. A képsorok érezhetően rezonálnak a hangzással és a dal lüktetésével is.

[2024.02.21.]