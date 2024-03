Kapcsolatok • Shakira Megérkezett Shakira újdonsága: A nők nem sírnak többé Shakira megjelentette nagyon várt 12. stúdió albumát Las Mujeres Ya No Lloran (A nők nem sírnak többé) címmel A GRAMMY® és Latin GRAMMY® díj nyertes művész, Shakira megjelentette nagyon várt 12. stúdió albumát Las Mujeres Ya No Lloran (A nők nem sírnak többé) címmel - meghallgatás ITT. A Las Mujeres Ya No Lloran Shakira első albuma 7 év után és káprázatos bizonyítéka kitartásának és erejének, valamint a zene erejének, amellyel a legnagyobb megpróbáltatásokat is értékes pillanatokká tudja változtatni. A lemez 16 számot, 8 új dalt, egy új remixet és 7 korábban kiadott nagy sikerű kislemezt tartalmaz, köztük a „Music Sessions Vol. 53” Bizarrap, a „TQG” Karol G, a „Monotonía” Ozuna, a „Te Felicito” Rauw Alejandro és a „Copa Vacía” Manuel Turizo közreműködésével. A 7 korábban kiadott számot már összesen 3,7 milliárdszor játszották le a Spotify-on. Az album megjelenésével párhuzamosan Shakira bemutatta a fantázia világban játszódó klipjét fülbemászó új popszámához, a „⁠Puntería”-hoz Cardi B közreműködésével. Shakira a New York Times-nak ezt mondta: „Elküldtem [Cardinak] a dalt, és ő azonnal rábólintott. Valójában óriási öröm volt vele dolgozni. Annyira kreatívnak és szellemesnek, közvetlennek és kéretlenül őszintének találom.” A videó, amelyben az Emily in Paris sztárja, Lucien Laviscount is látható vendégszerepben, ITT érhető el. A brit Times újságnak adott exkluzív címlapsztorijában Shakira így nyilatkozott az albumról: "[Ez] egy átalakulása a fájdalomnak kreativitássá, a frusztrációnak produktivitássá, a haragnak szenvedéllyé, a sebezhetőségnek kitartássá. Túl sok darabja omlott össze az életemnek a szemem láttára, és valahogy újra kellett építenem magam, felvettem a csontokat a padlóról és összeraktam őket. És a ragasztó, ami mindent egyben tartott, a zene volt." Shakira azt is elmondta a Timesnak, hogy a „⁠Puntería” videó egy olyan bolygón játszódik, ahol a nők amazonokként uralkodnak, akik Artemisz lányai. Levadászom [Lucient], kinőnek a lábai, és emberré válik. A klip nagyon nőies és gyönyörű, egy nagyon érdekes történettel, amely a nők szerepvállalásának analógiája." Shakira már most is a történelem legsikeresebb női latin előadója, több évtizedes úttörő és slágert slágerre halmozó pályájával, de az elmúlt egy évben tovább erősítette legendás státuszát legújabb kiadványainak elképesztő sikerei miatt. Sikere kétségtelenül folytatódik új albuma megjelenésével is, mivel kitartása, sebezhetősége, magabiztossága és szenvedélye egyaránt rávilágít személyes kihívásaira és győzelmeire. Las Mujeres Ya No Lloran dallista 1.⁠ ⁠Puntería x Cardi B 2.⁠ ⁠La Fuerte x Bizarrap 3.⁠ ⁠Tiempo Sin Verte 4.⁠ ⁠Cohete x Rauw Alejandro 5.⁠ ⁠(Entre Paréntesis) x Grupo Frontera 6.⁠ ⁠Cómo Dónde y Cuándo 7.⁠ ⁠Nassau 8.⁠ ⁠Última 9.⁠ ⁠Te Felicito x Rauw Alejandro 10.⁠ ⁠Monotonía x Ozuna 11.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53 12.⁠ ⁠TQG x Karol G 13.⁠ ⁠Acróstico x Milan + Sasha 14.⁠ ⁠Copa Vacía x Manuel Turizo 15.⁠ ⁠El Jefe x Fuerza Regida 16.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto) 17. Punteria (Vinyl Version) [2024.03.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.03.26.]

gazda szolgáltatás [2024.03.25.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu