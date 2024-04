Megnéztük a Triász együttes koncertjét - képekkel

Hagyományos tavaszi koncertjét adta a Triász a Barba Negrában április 6-án, ezúttal Csipa, a Hooligans frontemberének közreműködésével.

Kezdenek némileg önismétlőek lenni a Triász koncertek: minden évben háromszor, ugyanott, nagyjából ugyanabban az időpontban, hasonló jellegű bulikat csinálnak. A Hit the Road Acoustic Band is legalább harmadszor volt itt előzenekar, így a Livin' on a prayer ballada verzióját is pont harmadszor hallottam élőben. Azt viszont most először vettem észre, hogy Berke Gábor a gitározás mellett mindkét lábával dobol is, elismerésem, egyrészt a szükséges ritmusérzék és koordináció, másrészt a hasizom-munka miatt...

A műsor gerincét ezúttal is a 2022-ben megjelent Elveszett évek című album dalai adták, köztük a "diszkós" Valaki gyűjti a jó pontokat, a Vihar előtt, az Omega blokk, Nem vagy egyedül stb.

Minden Triász nagykoncertnek van egy neves sztárvendége, ezúttal Csipát, a Hooligans énekesét hívta meg a zenekar. Elhangzott a Legyen valami és a Királylány, majd egy igazi zenei érdekesség: a Táncolj az ágyon című dal. A Triász bulik után mindig nyomozni szoktam, mit is hallottunk: ez a dal most a Dance együttes Ördög vagy angyal című albumán jelent meg, de mások mellett a Hooligans is játszotta már például a régi Barba Negrában is (https://www.youtube.com/watch?v=RH2OCizbKEY). Ez mashupolták Tina Turnertől a Proud Mary pörgős részével - komoly zenei műveltség és tudás van minden Triász koncert mögött.

Újdonság volt az akusztikus rész, amikor a zenekar összeült a színpad közepén és néhány csendesebb dalt játszottak el: Fagyott világ, Valamiben hinni kell, Hűvösek az éjszakák, ez nagyon szép volt.

A koncert végén voltak a szokásos LGT dalok, ezt a zenekar láthatóan mindig nagyon élvezi, majd ismét Csipával az Egy darabot a szívemből, zúzósan, ez is nagyon jó volt.

Egy javaslat: érdemes lenne a koncerteket egy órával korábban kezdeni, mert a családosoknak (sokan gyerekkel jöttek) és tömegközlekedőknek az tíz órás zárás kényelmesebb lenne.

A Barba Negrában megállás nélkül dübörög tovább az évad (https://www.facebook.com/BARBA.NEGRA.HUNGARY/events), ahogy a Triásznak is pörgős hetei lesznek: április 25-én lépnek fel legközelebb a Backstage Pubban, 26-án Ecseren, május 7-én és 14-én pedig kétszer is kihajózik a Triász hajó, részletek náluk is szokás szerint a Facebook oldalukon (https://www.facebook.com/triaszegyuttes/events).

Szatmári Péter

Triász koncert képekben - klikk a fotóra

[2024.04.10.]