Megsérült egy színész a Vámpírok bálja előadásán Baleset történt a PS Produkció által a Vígszínházban színre vitt Vámpírok bálja péntek esti előadásán, a megsérült színészt kórházban ápolják. A PS Produkció szombati tájékoztatása szerint az eset körülményeit vizsgálják. A Vígszínház szerint a felelősség a bérlőt, a produkciót terheli. Sajtóinformációk szerint egy 3-5 méter magas színpadelemről zuhant le Jegercsik Csaba színművész. A darabot színpadra vivő PS Produkció az MTI érdeklődésére közölte: a 348. előadáson a színpadon történt baleset körülményeit és okát vizsgálják, a rendőrség felvette a jegyzőkönyvet.



"Jegercsik Csaba színművészt, aki több mint 300 alkalommal játszotta a szerepet, kórházba szállították, megfelelő orvosi ellátást kap" - írták.

Kitértek arra is, hogy az előadást a Vámpírok bálja társulatának döntése alapján végül megtartották. Arra a kérdésre azonban nem válaszoltak, hogy a hétvégére tervezett további négy előadást is megtartják-e.



Az MTI a baleset kapcsán megkereste a Vígszínházat is. Úgy reagáltak: a PS Produkció saját szakemberekkel dolgozott, a Vígszínház pedig "most is, mint minden házbérlésnél" ügyeletet biztosított a bérlő részére.



A szerződés szerint minden felelősség a bérlőt terheli - hangsúlyozták.

"A Vígszínház jobbulást kíván Jegercsik Csabának! Bízunk abban, hogy mihamarabb felépül, és ehhez minden támogatást megkap" - írták. MTI [2024.06.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.20.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu