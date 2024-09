Nyolc nap, 4 premier az őszi kulturális fesztiválon - jön a 22. Spinoza Zsidó Fesztivál Október 5. és 20. között rendezik meg a 22. Spinoza Zsidó Fesztivált, 14 programmal, 4 premierrel, két ősbemutatóval és 84 közreműködővel a Dob utcában. A fesztivál alatt a Spinoza Színházban drámák, színdarabok, filmek, koncertek, előadások várják a közönséget - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A Spinoza Zsidó Fesztiválon bemutatókat is tartanak. A programsorozatot október 5-én az Én, Zsa Zsa című monodráma ősbemutatója nyitja, Létay Dóra alakításával. A másik ősbemutató A Zsidó Kutya című dráma, amely egy kutya szemszögéből mutatja be a holokauszt tragédiáját, miközben alapvető emberi értékekről, barátságról, összetartozásról szól. A monodrámát Adam Meir amerikai színész adja elő magyarul a Spinoza Színházban. A fesztiválon három filmet is bemutatnak. Dénes Gábor filmpremierjéből a nézők megrendítő történeteket ismerhetnek meg a zsidó munkaszolgálatról. A Spinoza közönsége láthatja először Surányi András filmjét Fischer Iván életútjáról Karmester varázspálcával címmel. Szintén ő jegyzi a Bródy-vallomások című filmet, amely a zenész édesanyja emlékére készült, sok zenével - emelik ki a közleményben. A koncertekkel is várják a közönséget. A Sabbathsong, illetve Klein Judit és a Haverim klezmer együtteseken túl, Fellegi Balázs Leonard Cohen-dalokból válogat, továbbá Nógrádi Gáborral együtt például Gershwint, Seresst, Bernsteint is megidézik. A Spinoza szórakozva tanító drámáiból is néhány műsoron lesz a fesztiválon, köztük a zsidó állam megálmodójáról, Herzl Tivadarról szóló kávéházi dráma, valamint a Capáról, a világhírű háborús fotósról szóló színmű. Balázs Gábor eszmetörténész az idén a Hősnők és/vagy rosszlányok a Bibliában címmel tart előadást. A fesztiválon Csákányi Eszter, Gyabronka József, Makranczi Zalán, Ódor Kristóf, Grisnik Petra, Létay Dóra, Nógrádi Gergő, Klein Judit, Fellegi Balázs és még több mint 70 közreműködő vesz részt - írják a közleményben. [2024.09.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.13.]

