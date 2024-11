Kapcsolatok • Hobó (Földes László) Kapcsolódó események • Hobo 80

szombat 20:00 ] Arénakoncerttel ünnepli 80. születésnapját Hobo! Jegyek itt! A Hobo Blues Band legendás alapítója február 15-én várja rajongóit a Papp László Budapest Sportarénában, hogy egy közös ünneplés keretében tekintsenek vissza pályafutásának emlékezetes pillanataira és időtálló zenéire. Jegyek itt A magyar blues és rock meghatározó alakja, Földes László Hobo, 2025. február 15-én egy különleges koncerttel készül 80. születésnapja alkalmából a Papp László Budapest Sportarénában. Az Arénakoncert egyedülálló esemény lesz, ahol Hobo visszatekint eddigi életére és munkásságára, valamint megosztja a közönséggel mindazt, amit az elmúlt évtizedekben a színpadon és a stúdióban alkotott. Hobo életútja – a blues és rock örök csavargója Hobo pályafutása a Hobo Blues Band megalapításával kezdődött, amelyet 1978-ban alapított. A zenekar számos ikonikus dallal és albummal ajándékozta meg a magyar közönséget, és a mai napig népszerűek maradtak azok a dalok, amelyekkel Hobo a mindennapi élet fájdalmait, örömeit, valamint a társadalom kritikus pontjait szólaltatta meg. Olyan dalok, mint a „Kopaszkutya”, az „Oly sokáig voltunk lenn”, vagy a „Tudod, hogy nincs bocsánat” mára igazi klasszikusokká váltak. Az énekes nemcsak zenész, hanem színpadi előadóművész és költő is, aki József Attila, Ady Endre és Pilinszky János verseit is tolmácsolta, saját előadásmódjában. Az évek során több színházi produkcióban is részt vett, a Nemzeti Színházban saját életműsorozatot indított, ahol zenei pályafutása különböző korszakait elevenítette fel. Hobo különleges hangja, szenvedélyes előadásmódja és kendőzetlen őszintesége mindig egyedi színt adott a magyar zenei életnek. Az Arénakoncert – közös ünneplés a rajongókkal A februári koncert különleges élményt ígér, hiszen Hobo nemcsak a legnépszerűbb dalait adja majd elő, hanem számos személyes történetet és gondolatot is megoszt a közönséggel. Az este során várhatóan a legendás Hobo Blues Band egykori tagjai és más meglepetésvendégek is csatlakoznak majd az ünnepelt művészhez. Ez az Arénakoncert nem csupán egy születésnapi ünnep lesz, hanem egy életút összegzése és köszönetnyilvánítás a rajongóknak, akik Hobo zenei pályafutását az évtizedek során támogatták. Az esemény szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen nem csupán az énekes munkásságának tiszteletére gyűlnek majd össze, hanem egy olyan korszak lezárásaként is, amely a magyar blues és rock egyik legfontosabb időszakát jelenti. Jegyek Ne hagyd ki ezt az egyedülálló lehetőséget, hogy részese lehess a magyar zene egyik legnagyobb ikonja, Hobo 80. születésnapi Arénakoncertjének! [2024.11.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje AZONNALI HITELEK CSALÁS NÉLKÜL szolgáltatás [2024.11.03.]

