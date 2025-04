Kapcsolatok • Erkel Színház Május 2-án különleges produkcióval mutatkozik be az Erkel Színház. Május 2-án különleges produkcióval mutatkozik be az újonnan alakult Erkel Színház. Az intézmény hagyományos sajtótájékoztató helyett látványos eseménnyel ismerteti meg közönségével a 2025/26-os évad részleteit. A színház hivatalosan is bejelentette az első öt művészt, akik már május 2-án is színpadra lépnek. Az eseményre a jegyek kedvezményes áron, két kategóriában érhetők el. Az első évad Az Erkel Színház megújulva, határozott profillal és izgalmas bemutatókkal gazdagítja a hazai kulturális életet. A Szente Vajk és Cseke Péter vezetésével működő színház elsősorban musicalek otthona lesz, saját produkciókkal és látványos előadásokkal várva a közönséget. Fény derül a 2025/26-os évad produkcióira Május 2-án este 8-kor kerül sor az eseményre, ahol különleges és egyedi módon mutatja be az érdeklődőknek a színház új irányvonalát. Az egész estés zenés produkció előrevetíti, milyen szellemiséget képvisel majd a teátrum és felcsendülnek az ősztől színpadra kerülő darabok legismertebb részletei. „Kerestük a formát és gondolkodtunk az első megjelenésen, végül úgy döntöttünk, egy különleges koncerttel mutatkozunk be. A koncert során megismerhetők lesznek nyitóévadunk produkciói is. Ezen az estén tisztelgünk azok előtt, akik az elmúlt hatvan évben sokat tettek a magyar musicalért – néhány ikonikus dalt is előadunk tőlük, olyan kollégákkal és színészekkel közösen, akikkel a jövőben is együtt szeretnénk dolgozni”- mondta el Szente Vajk, a színház vezetője. Az intézmény hivatalos közösségi oldalain már megtekinthető az az imázsvideó, amelyben már láthatók az elsőként csatlakozó művészek: Feke Pál, Ember Márk, Veréb Tamás, Vágó Bernadett és Kovács Gyopár. Ők mindannyian részt vesznek a május 2-i, kuriózumnak számító estén. Játékosság a jegyárakban is Az előadásra kétféle jegy érhető el, 2025 Ft-os és 5202 Ft-os áron. A 2025 Ft-os jegy egyben egy hírlevél-feliratkozási kampány része is, így ezzel nemcsak egy különleges előadáson vehetnek részt a vásárlók, hanem elsőként értesülhetnek a színház újdonságairól is. Természetesen a 5202 Ft-os jegyet választók számára is adott a lehetőség, hogy csatlakozzanak a hírlevélhez. Jegyvásárlás Erkel Színház [2025.04.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.04.14.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu