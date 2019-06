A Szépség és a Szörnyeteg musical a Budapesti Operettszínházban - jegyek itt

Alan Menken remekműve nagy sikernek örvend a színház rajongók körében.

A Szépség és a Szörnyeteg című musical több mint egy tucat éve hódítja meg az egész világ közönségét. A New York-i Broadway-n a siker akkora volt, hogy az 1994-es bemutató után 13 évig volt műsoron a darab.



Biztosak vagyunk benne, hogy a Pesti Broadway-n is hosszú évekig látható lesz eloadásunk, amit 2005-ben mutattunk be. A Szépség és a Szörnyeteg című családi musical a Disney egyik legsikeresebb, legelbűvölőbb meséjébol készült, az első olyan animációs filmből, amelyet Oscar-díjra jelöltek a Legjobb film kategóriájában.



A film a Legjobb filmzene - amely azonos a musical zenéjével - és a Legjobb betétdal kategóriában két Oscar-, és különböző kategóriákban öt Grammy-díjat kapott!

A kedves és melegszívu Belle egy kis francia falucskában él édesapjával, akit egy nap foglyul ejt a szomszédos elátkozott kastély szörnyu ura. Hogy kiszabadítsa apját, Belle önkétes rabságot vállal a fenevad otthonában, ám legnagyobb meglepetésére barátokat lel az elvarázsolt kastély életre kelt tárgyaiban. Segítségükkel lassan rájön, hogy a látszat csal: a szívtelennek hitt szörnyetegbe sokkal több érzés szorult, mint saját udvarlójába, az eroszakos és nagyképu Gastonba...

[2019.06.22.]