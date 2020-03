Szép verssel köszöntjük a nőket

Köszöntjük a nőket.

Bár már egyre kevésbe van divatja a nemzetközi nőnap megünneplésének, azért nem illik elfelejteni a hölgyeket. Isten azon teremtményeit, akikkel bár sokszor nehéz, mégsem létezünk nélkülük, mi férfiak.

Mellettünk állnak, csendben a háttérben és támogatnak bennünket törekvéseinkben, céljaink elérésében. Ezért minden nap illene nekik köszönetet mondani.

Ám ha már egyszer korábban kinevezték március 8-át nemzetközi nőnappá, akkor válaszott versünk az imádott hölgyekhez szól.

Kosztolányi Dezső : Nők



Nem kamasz-szerelem kis hevületében

beszélek.

Az élet közepén, megkoszorúzva női karoktól

vallok,

nõk, rokonaim.

Most már elmondhatom, hogy oly közel voltatok hozzám,

mint senki más,

s szeretlek is benneteket.

Zavarosak, mint én,

termékenyek, mint én,

zavaros források, melyekbõl aranyat mostam,

igazi aranyat.

Természet tündérei, szeszélyesek és kiszámíthatatlanok,

de igazabbak

a meddõ gondolatnál,

a büszke hazugnál,

a csontos, ijesztõ, gyilkos férfinál.

Hová is futhatnék én,

kócos fejemmel,

költészetemmel,

rettenetesen cikázó tétovaságommal,

ha nem volnátok ti,

megértõk, megbocsátók,

elvtelen szentek,

jámbor pogányok,

bizonytalan jók,

valóság hû sáfárjai.

Ha varrtok, vagy vajat mértek,

kirakatot szemléltek komolykodó szakértelemmel,

s hócipõben topogtok, kecsesen, de balogul is, mint az albatroszok,

fölkacagok az örömtõl, hogy vagytok,

és én is vagyok mellettetek.

Hozzátok kötözött engem a végzet,

örökkévalóan,

köldökzsinórral, azután a vágyak

eleven kötelével,

hogy mélyetekben keressem az utat az élet felé,

s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat.

Nem egy, hanem mindegyik.

Mindegyik leányom, mindegyik feleségem,

mindegyik barátnõm, rejtélyes kedvesem.

Mindegyik anyám.

Még több nőnapi vers itt.



Versek nőnapra



Szép versek nőnapra

[2020.03.08.]