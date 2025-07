Kosheen: októberben a Barba Negrában lépnek fel

Október 3-án ismét Budapesten, a Barba Negrában lép fel a Kosheen, az Egyesült Királyság egyik kiemelkedő élő elektronikus zenei produkciója.

A Sian Evans wales-i énekesnő nevével fémjelzett csapat 2001-ben robbant be a köztudatba a Hide U című slágerével, amely a platinastátuszt elért debütáló albumukon, a Resist-en szerepel. A gyors siker után több sikeres crossover dallal jelentkeztek, mint a Catch, a Hungry és az All In My Head. A Kosheen két top 10-es albummal is feljutott az Egyesült Királyság slágerlistáira, vezette az európai zenei toplistákat is, és számos díjat nyert sajátos stílusával, amely ötvözi a drum'n'bass breakbeat ritmusait Sian hagyományosabb dalszerkezeteivel. A zenekar öt stúdióalbumot adott ki, és a korszak egyik legikonikusabb élő zenekaraként szerzett magának hírnevet, Magyarországon is számtalanszor léptek fel.

A 2010-es évek közepén a zenekar szüneteltette működését, majd 2019-ben kezdték újra a turnézást: ezt követően a Kosheen koncertjei megújult, látványos produkcióvá alakultak, amit Sian hibátlan énekhangja, karizmatikus kisugárzása és határtalan lelkesedése visz előre.

Az elmúlt években számtalan brit és európai fesztivál, valamint világklasszis rendezvény főszereplői voltak, 2023-ban pedig világkörüli turnén ünnepelték a zenekar fennállásának 25. évfordulóját. 2024 tavaszán három nagyzenekaros koncertet adtak, a British Sinfonietta szimfonikus zenekarral közösen.

Budapestre idén szintén a jubileumi turné programjával érkeznek, igazi slágerparádét ígérve. Október 3-án a Barba Negrában hallhatjuk őket.

A Livesounds bemutatja:

2025. október 3., péntek 19 óra

Budapest, Barba Negra

Kosheen koncert

Belépő: elővételben 12.900 Ft, a koncert napján 13.900 Ft

Jegyek kaphatók az Eventim hálózatában, illetve a tixa és a rock1 oldalon.

[2025.07.07.]