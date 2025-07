Jennifer Lopez megosztotta oldalain a magyar flashmobot „Ez egy felejthetetlen pillanat nemcsak számunkra, hanem az egész magyar közösség számára. Jennifer Lopez megosztása azt jelenti, hogy a budapesti flashmob üzenete, amit szívvel- lélekkel kreativitással és közös energiával küldtünk célba ért. Ezzel a flashmobbal Magyarország bebizonyította, hogy kicsi országként is lehet óriási hatást kelteni.Megható és inspiráló látni, hogy a világ egyik legnagyobb megasztárja valóban figyel ránk, és értékeli, amit együtt létrehoztunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Green Stage Production nemcsak a magyarországi koncert szervezői, hanem részese ennek a különleges projektnek is , és ez még csak a kezdet. A közelgő koncert újabb mérföldkő lesz: egy ikonikus este, ahol Budapest ismét világszinten ragyoghat..”-mondta Guba Gábor, a Green Stage Production ügyvezetője-"JLO instagramján 248M követőnek tette ki a magyar flasmobot story-ba". Valóra vált, amiben titkon minden résztvevő reménykedett: Jennifer Lopez saját hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a budapesti flashmobról készült videót, amelyen közel 200 magyar táncol együtt a világsztár egyik legnagyobb slágerére a Hősök terén. A résztvevők között ott táncolt Kollő Babett is, aki maga is nagy JLO-rajongóként lelkesen csatlakozott a közös élményhez.Az JLO bejegyzése több mint 310 millió követőhöz jutott el,(insta-fb) ezzel Magyarország reflektorfénybe került, és büszkén mutathatta meg, hogyan ünnepli szívből, stílusosan és szenvedéllyel a popkultúra királynőjét. „Jennifer Lopez gyerekkorom óta hatalmas példaképem, a stílusa, az ereje, szépsége, az, ahogy színpadra áll… számomra ő egy igazi ikon. Amikor lehetőségem nyílt részt venni ebben a flashmob-ban, egy pillanatig sem gondolkodtam: jöttem, táncoltam, ünnepeltem. Az, hogy végül JLo meg is osztotta ezt az energiát, valami egészen hihetetlen érzés” -Köllő Babett, színésznő, előadó „A célunk az volt, hogy igazi, magyar energiával, szeretettel és összefogással küldjünk egy üzenetet JLo-nak, hogy megmutassuk, mit jelent számunkra az ő zenéje, a mozgás öröme és a közösség ereje. Minden mozdulatban ott volt a magyar szív dobbanása, a kultúránk lendülete és az a büszkeség, amit Budapest és Magyarország képvisel. Az, hogy Jennifer Lopez ezt meglátta, átélte, és meg is osztotta, minden táncos, minden résztvevő számára óriási visszajelzés. Ez nemcsak szakmai, hanem emberi siker is, egy olyan pillanat, ami megmutatta, mire vagyunk képesek együtt. Örökre bennem marad ez az élmény, ez a nap, ez a közös lüktetés a Hősök terén. Ez a flashmob nemcsak a popkultúráról szólt, hanem rólunk, magyarokról is.”- Molnár Andrea, táncművész, koreográfus JENNIFER LOPEZ: UP ALL NIGHT – LIVE IN 2025. július 20-án koncertezik az MVM Dome-ban élőben, testközelben, felejthetetlen energiával. Jegyek [2025.07.07.] Megosztom: