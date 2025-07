"Ma nem kell semmi romantika" - megérkezett Burai, Mario és Fehér Krisztián közöse A „Juicy” című dal és videóklip 2025. július 3-án debütált, és már két nap alatt 184 137 megtekintést gyűjtött a YouTube-on. A klip látványos, a vizuális világért Radics Tamás felelt, a stúdiómunkát a Clap Studio végezte, a főszerepben Shaymaa Ayoub modell látható. A dal szövege szókimondó, erotikus, a bulizás, a vágy és a laza kapcsolatok témáit dolgozza fel. Már az első sorokból kiderül a hangulat: „Odanyúlok érzem a pussy juicy babám

Csak te vagy, akihez a vérem húz igazán” A refrén is egyértelműen a laza, bulis életérzést hangsúlyozza: „Ma nem kell semmi romantika

Csak egy kis erotika

húzd fel a szoknyát baba

mutasd meg mi van alatta” A közönség reakciói A dal rövid idő alatt komoly visszhangot váltott ki, a kommentek között lelkes dicséreteket és kemény kritikákat egyaránt találni: „Márió nagyon elvitte ezt a zenét” „Burai egyedül végigvitte volna ezt a zenét” „Fehér krissz király vagy” „Aki ezt olvassa, legyen szerencsés egy életen át” „Ennyire igénytelen zenét is rég hallottam, master kuka” Sokan slágergyanúsnak tartják a dalt, dicsérik a profi alapot és a bulis hangulatot, de akadnak, akik szerint túl szókimondó vagy igénytelen.

[2025.07.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel ajánlat hangszer [2025.06.21.]

gazda szolgáltatás [2025.06.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu