Queens of The Stone Age koncert a föld alól - megjelent az Alive in the Catacombs

A Queens of the Stone Age egy álom filmes megvalósulását mutatja be az Alive in the Catacombs című filmjük június 5-i premierjével, amely egy audiovizuális dokumentum a zenekar régóta pletykált fellépéséről a híres párizsi katakombák alagútjaiban. Az Alive in the Catacombs felvételein úgy hallhatjuk a dalokat, ahogy még sosem, nem is beszélve a hátborzongató környezetről. A film pedig remek bemelegítést jelent a zenekar budapesti koncertjéhez, hiszen július 19-én ismét a Budapest Parkban hallhatjuk őket – ezúttal egy kicsit elevenebb közönségnek játszva.

A 2024 júliusában forgatott Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs című film úgy mutatja be a zenekart, ahogy még soha nem láttad vagy hallottad őket. Ez a teljesen egyedülálló, egyszeri élmény egy gondosan válogatott, a QOTSA teljes katalógusát felölelő dallistára épül, ahol minden egyes dalt a katakombák hangulatához válogatva és újragondolva választottak ki. Az eredmény egy példátlan megtestesülése a QOTSA-nak a legintimebb formában, mégis szó szerint több millió emberi maradvánnyal körülvéve - „a legnagyobb közönség, akinek valaha játszottunk” - mondja Joshua Homme.

A párizsi katakombák 320 kilométeren terülnek el Párizs felszíne alatt. Az 1700-as években eltemetett több millió holttest képzi a katakombák alapját, a csontvázmaradványok nagyrészt szabadon vannak, a falak nagy része koponyákból és csontokból épült. Homme közel 20 évvel ezelőtti első látogatása óta arról álmodott, hogy a katakombákban rendez egy QOTSA koncertet. Párizs városa azonban még soha nem adott engedélyt egyetlen művésznek sem arra, hogy a szent alagutakban játsszon. A QOTSA törvénytisztelő állampolgárként megvárta, amíg az elképzelésük zöld utat kap.

„A párizsi katakombák termékeny talaj a képzelet számára. Fontos számunkra, hogy a művészek megragadják ezt az univerzumot, és érzékeny értelmezést kínáljanak hozzá. Lemenni a föld alá és szembesülni a halállal intenzív élmény lehet. Josh úgy tűnik, hogy testben és lélekben is érezte ennek a helynek a teljes potenciálját. A felvételek tökéletesen rezonálnak a helyet körülvevő rejtélyre, történelemre és arra az önvizsgálatra, amire különösen a katakombákon belüli csend finom megjelenésében érzékelhető” – mondta el Hélène Furminieux a Les Catacombes de Paris képviselője.

Minden esztétikai döntés, minden dalválasztás, minden áthangszerelés... abszolút mindent a katakombák iránti tisztelettel terveztek és játszottak - az akusztikától és a környezeti hangoktól - csöpögő víz, visszhangok és természetes rezonancia - a zenét felerősítő, sötét hangulatú árnyékokig. Az Alive in the Catacombs messze van a stúdió hangszigetelt kerítéseitől vagy a színpadi monitorok kényelmétől, és a zenekar nemcsak, hogy megfelelt ennek a kihívásnak, de örömmel is vette az akadályt.

Homme így emlékszik vissza: „Azért van a hangzás annyira lecsupaszítva, mert a hely is annyira lecsupaszított, ami magával vonzza a zene és a szavak lemeztelenítését is… Nevetséges lenne megpróbálni ott rockot játszani. Az összes ilyen döntést a hely jellegzetessége adta. Az a tér diktál mindent, ő a főnök. Azt teszed, amit mond neked, ha egyszer ott vagy.”

Az eredmény a QOTSA legelemibb formájára redukált formáció - Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita és Jon Theodore -, kiegészülve egy háromtagú vonós szekcióval, amely láncokat és pálcikákat használt rögtönzött ütőhangszerként. Az Alive in the Catacombs a Queens of the Stone Age legelemibb lényegére lecsupaszított verziója, ahol McGyver-ként egy autóakkumulátort használtak fel ahhoz, hogy egy elektromos zongorát használni tudjanak. És filterek nélküli, mivel minden dalt élőben rögzítettek, mindenféle szerkesztés nélkül. A szépség a küzdelemben rejlik, legyen az külső vagy belső. Ez Joshue Homme fizikailag legsebezhetőbb, mégis legdiadalmasabb korszakában született.

A Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs producere a La Blogothèque, rendezője Thomas Rames volt, az anyag a Queens of the Stone Age és a Matador Records gondozásában jelenik meg. A filmet a qotsa.com-on keresztül lehet majd bérelni vagy megvásárolni, ahol jelenleg előrendeléseket lehet leadni. Azok a rajongók, akik június 7-ig megvásárolják az Alive In the Catacombs-t, a teljes streaming és letöltési hozzáférés mellett exkluzív hozzáférést kapnak a kulisszák mögötti felvételekhez is. A csak hanganyagot tartalmazó változatot a következő hetekben jelentik be.

Aki pedig – ha nem is ennyire misztikus, ugyanakkor nagyon is hangos – élő Queens of The Stone Age élményre vágyik, annak ott a helye július 19-én, a Budapest Parkban.

Jegyek még elérhetők

Fotó: Andreas Neumann

[2025.07.07.]