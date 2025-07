Veled jobb hely a világ! - Szandi új dallal jelentkezett Az énekesnő eddig megjelent húsz nagylemezén több lírai dal is található, de mégis a temperamentumos, dallamosabb pop dalait ismeri jobban a nagyközönség. A napokban viszont egy új dallal rukkolt elő, ami erre rácáfol. Az új dalát férje, Bogdán Csaba szerezte, a szövegért pedig Major Eszter felel.

Eszter többek között írt már szöveget a Hooligans, a Groovehouse, Bereczki Zoltán vagy Csézy lemezére is, így már nem ismeretlen munkássága a hallgatóság számára.



Az énekesnő közösségi oldalán így nyilatkozott az új szerzeményről:

"Egy olyan dal született ami nekem sokat jelent, remélem Nektek is ad valamit. Arról az érzésről szól amit talán sokan ismernek. Egy dal azoknak, akik tudják, mit jelent igazán egymásra találni.

“Veled jobb hely a világ” - Hallgassátok szeretettel - mostantól a Tiétek is "



Zene: Bogdán Csaba

Szöveg: Major Eszter

Hangszerelés-Gitár-Mix: Bogdán Csaba

Vokál: Szandi

TBT Stúdió 2025

Fotó: Szandi Facebook -K.T.- [2025.07.06.]