Rádióban debütált az új magyar sláger Új dallal és videóval debütált a Continoom zenekar a 95.8FM frekvencián, a Rádió Rock „Rockdélelőtt" című adásában nemrég, ráadásul rögtön videóval is jelentkeztek. Most már nálünk is látható és hallható! – Sokáig készült, de megérte. A „Who we are" című dalunk, - saját véleményünk szerint -, az eddig legjobban sikerült száma a zenekarnak. A modern rock minden elemével, tempójával, lendületével, és hangzásával együtt ez a qiunt-esszenciánk. Eddig... Hiszen készülőben vannak már a további új dalok, és a következő klipet is elkezdtük forgatni, szóval a legjobb irányba haladnak a dolgok! – mondták a fiúk. A klip saját gyártású, viszont Odegnál Róbert készítette a „VFX" jeleneteket. Kár lenne kihagyni, remek nóta, látványos, hatásos videó! – zene.hu – [2017.02.22.]