From The Sky: Égi jelek - Egy új dal, két külön változatban A szimfonikus / progresszív / extrém metalos From The Sky a Silentium című akusztikus albuma mellett gőzerővel dolgozik a harmadik nagylemezén is. Az újonnan megjelentetett single ezúttal két nótát tartalmaz, ahol az Égi jelek névre keresztelt dal akusztikus változata a Silentium utolsó felvezetője, a hangos verzió pedig a Madrigal elsője - mindkettő videoklipként is elérhető. Tari Szabolcs zenekarvezető gondolatai:

“A csapat az ‘Égi jelek (Signa Caelestia)’ szerzeménnyel egy új útra tért, ahol minden korábbi jegyet megőrizve egy rendkívül dinamikus, egyben groove orientált irányt szeretett volna bemutatni. Érdekessége, hogy hosszú idő után először nem egyedül dolgoztam egy dal megírásán. Ezúttal Kiss László ‘TAZ’-zal fejtettük meg közösen a hangos változatot. Az akusztikus verzió pedig szépen simul a melankólikus, szentimentális hangvételével a hamarosan elkészülő ‘Silentium’ lemezünk többi dalához.

Az ‘Égi jelek’ megírását és a téma választását egy izgalmas beszélgetés adta Szűcs Mihállyal (Barba Negra), aki azzal bízott meg bennünket, hogy készítsünk egy olyan dalt, ahol emléket állíthatnánk azoknak a honi rockzenészeknek, akik ma már sajnos nincsenek közöttünk, illetve, vajon milyen útmutatást, irányt tudnának adni a ma élő, aktív zenészeknek, ha még itt lennének. Ez utóbbira válasszal nem szolgálhatunk, de a híres, régi dalok mondandója, energiája, emléke amivel feltölt bennünket, talán segít lelkileg visszatalálni saját magunkhoz.

Ezek a gondolatok tökéletesen egybevágtak az amúgy laza koncepcióval összekötött ‘Madrigal’ lemezünkkel, ahol az útkeresés, saját magunk megtalálása a központi téma. Emiatt is esett a választás erre a dalra, mert egyrészt egy korszakot lezár, másrészt egy újat nyit.” Alább pedig Halász Illés, a csapat dobosának, egyben az akusztikus lemez hangmérnökének gondolatait olvashatjátok:

“Nagyon vártuk már, hogy elétek tárhassuk ezt a kis kettőst, ugyanis rendkívül különleges helyet foglal el a szívünkben. Hogy miért?

A metalverzió az első közös munkánk a No Silence Studio-val, amire egyrészt rendkívül büszkék vagyunk, másrészt imádjuk az eredményét is, kedves emlékek, nagy utazások kapcsolódnak hozzá, amikor Tazzal autóba pattantunk és elvezettünk Gyula gyönyörű városába, hogy Simivel közösen masszírozzuk még egy kicsit a dalt, hogy a lehető legjobb formájában adhassuk át nektek. Valahogy más színezetet kap egy dal, amiért az ember megteszi az extra lépéseket.

A dal akusztikus verziójához ugyanennyi, sőt talán még kicsivel több élmény is fűződik, hisz ez a verzió kapott egy klipet is, amit Süle Tamás és Giczi Tamás rakott nekünk össze nagy szeretettel!

Számomra még ezen felül is van egy extra színezete a dolognak, hisz éppen úgy, mint a ‘Hiszek benned’ című dalunknál és a ‘Libera me’ zongorás verziójánál, itt is én végeztem a zene stúdió utómunkálatait, keverését, maszterelését. Rendkívül hálás vagyok a fiúknak a bizalomért, ez egy nagyon hosszú és rögös út, főleg úgy, hogy messze nem vagyok még profi benne, viszont annál nagyobb szeretettel és lelkesedéssel csináltam, most kint van már az éterben, és csak abban tudok bízni, hogy ti is annyira szeretni fogjátok a dalnak e két verzióját, mint mi!” A From The Sky legközelebb június 28-án a Barba Negra Blue Stage-ben játszik a Junkies vendégeként. H-Music Hungary Fotó: Futó Zoltán [2025.05.06.] Megosztom: