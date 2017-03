Ilyet még nem láttál! Te mozgatod a magyar zenekar klipjét! Egy különleges klip kapcsán beszélgettünk az újjászerveződő Harap zenekar vezetőjével, Arany Zsolt gitáros-énekessel. – Manapság a 360 fokos klipek még gyerekcipőben járnak, sokan nem is láttak még ilyet. Mit lehet tudni az ilyen klipekről?

– Mi is keveset tudunk. Most, hogy ilyen klip készítésére nyílt lehetőségünk, rákerestünk pár hasonlóra, hogy jobban képben legyünk. Valóban, zenekaros videoklipből elég kevés van, Magyarországon talán 4-5 ilyen zenei videoklip lehet. A néző számára az adja az élményt, hogy a lejátszó képernyőt valamilyen technikával (ujjal, egérrel) mozgatva, mintegy körbe forgathatja a képet, így ugyanazt az eseményt más-más belső szemszögből láthatja. Képzeld magad a zenekari próbaterem, vagy a színpad közepére, és kezdj el körbe-körbe tekintgetni! :) – Ti még rá is tettetek egy lapáttal, hogy még extrább legyen. Elmeséled, hogy mik ezek?

– Vigyázat! Az alábbiakban a film cselekményéből idézünk!!! :) A klipet készítő Nádaslaki István és Bódis Dániel adott pár ötletet a zenészek közötti terek kitöltésére, ezekből néhányat sikerült megvalósítani. Nagy divat manapság a dalszöveges rajongói videó. Az Öltöny klipjében a dalszöveg valós időben íródik ki az egyik helyen. Lefelé forgatva a képet, a padlót kitölti a zenekari logó. Szerepel a filmen egy utólag odamunkált Harap felirat, illetve egy képkeret, melyben a zenekar illedelmesen tanácstalankodik, illetve a dal középső kórusjelenetében énekel. :) Mindezekért az ötletekért is, és a maximalista, lelkiismeretes munkáért ezúton is köszönetet mondunk a Corvinfilms-nek. – Sikerült a Harapot újjá szervezni, és olyan lett, amilyennek látni és hallani akartad?

– Most indulunk, még nem tudom, milyen lett. :) Az első próba után fotózkodni mentünk, majd klipet forgatni. Jól hangzik, nem? A fotókon igazi sittes arcoknak látszunk - ez most jót jelent, mivel a sorozat kimondottan az Öltöny c. dalhoz készült, és a dalbéli lázadást formálja képpé. A klip is király lett, trendi, meg minden, ez a lépés is sikeres. Üröm az örömben, hogy Franky csak ideiglenesen, a klip elkészültéig volt tagja a zenekarnak, így most basszusgitárost keresünk. Attival és Robival jó a lendület, sokat kommunikálunk, mindig történik valami. Úgy tűnik, elég sok közös van bennünk, magánéleti dolgok is. Korábban, mikor még nem volt szó a Harapról, egyszer Attival beszélgettük, hogy ugyanaz a víziónk a színpadi zenélést illetően. Na, attól a víziótól még messze vagyunk, nagyon messze, és úgy hiszem, csak akkor fogunk haladni, ha mind egy irányba nézünk. – Hol lehet elérni a klipet?

– Mobil eszközökön a Youtube appban kell nyitni, különben csak síkban leszünk kiterítve, mint a Föld domborzati térképe! :) Na meg itt is megnézhetitek! – Hol lehet majd látni, hogy merre koncerteztek?

– Faceboook oldalunkon folyamatosan írjuk a történetet, természetesen a koncerteket is hirdetni fogjuk. Kedveljétek! – Sólyom Attila – [2017.03.09.] Megosztom: