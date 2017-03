Félreismertem: - itt a Kelemen Kabátban új videoklipje

Félreismertem: Új Kelemen Kabátban nóta érkezett.

Az idei napsütötte tavasz első nagy slágerét szimatolhatjuk a Kelemen Kabátban most debütált dalában. A Félreismertem című nóta a ’72-es táncdalfesztiválon is dobogós lett volna, de 2017-ben garantáltan bekunkorodik a hallójáratainkba. És még egy klipet is kapunk hozzá. Íme:

[2017.03.08.]