Érettségi tétel volt a Honeybeast! Idén a Honeybeast szövegét is lehetett érettségi tételnek választani egy középiskolában. A sikeres vizsgákat vagy egyszerűen a nyarat augusztus 25-én egy óriási Honeybeast koncerttel koronázhatjuk meg a Budapest Parkban! Az együttes eddigi leglátványosabb szabadtéri koncertjére várja rajongóit, akik között egészen biztosan a frissen érettségizettek közül is lesznek jópáran. A szerencsésebbek idén a Honeybeast egyik legnagyobb slágerének szövegéből vizsgázhattak. Az érettségi tételek között, az irodalom határterületei címen lehetősége van az oktatónak témát választania. Ennek keretében egy szegedi gimnázium irodalomtanára a Honeybeast „Legnagyobb hős” című dalának szövegét jelölte meg. Az iskola több diákja is ezt a témát választotta az érettségin. Bencsik-Kovács Zoltán, a zenekar zene- és szövegírója maga is irodalomtanár. Bevallása szerin ő ugyan soha nem választaná a saját szövegét tételnek, de nagyon megtisztelőnek tartja kollégája döntését. A zenekar szerző-gitárosa azt is elárulta, hogy jelenleg egy izgalmas kooperációra készüa Honeybeast: A Petőfi díjas Lotfi Begi készít remixet „Halleluja” című számukhoz. Az augusztus 25-i Honeybeast koncerten a legutóbbi album („Súlytalan”) dalait hallhatjuk majd javarészt, de a korábbi lemez slágerei sem maradnak el. A Budapest Parkban sok-sok meglepetés várja az érkezőket, vendégzenekar pedig a népszerű The Biebers lesz.

[2017.07.22.] Megosztom: