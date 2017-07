Itt a Dirty Slippers nyári slágere a Pasztellkék! Mutatjuk a kisfilmet Új videoklippel örvendezteti meg rajongóit a zenekar. A Dirty Slippers rendkívül inspiratív és sikeres időszakát éli, a zenekar idén már a második videoklippel rukkol elő. A téli "Már nem" már bepillantást engedett a zenekar új nagylemezének a hangzásvilágába, azonban a vadiúj dal a Pasztellkék, egy ízig-vérig modern, táncolós bulihimnusz lett. A dal gyorsan bekerült a hazai rádiók játszási listájára is, sőt még Erdélyben és a Vajdaságban is napi szinten hallható. A videoklip Ritók-Filip Áron munkája, aki korábban már két kisfilmet is rendezett a zenekarnak. Ezúttal azonban egy teljesen új, szürreális világ jelenik meg, amely tökéletesen passzol a dal mondanivalójához. Élj a mának! Élj meg minden pillanatot! Szórakozz és bulizz!



A klip főszereplői Szabó Kriszta topmodell és Szathmáry Nándor, akik egy álomban találkoznak, de hogy miként, az a videoklip végére derül ki. A Pasztellkék kapcsán a zenekar frontembere, Lobó-Szalóky Lázár érdekes részleteket is elárult: - Mindig is akartunk egy bulihimnuszt írni. Az előző két lemezen főképp párkapcsolati problémákat feszegettünk, úgy érzem kimaxoltuk az abban rejlő lehetőségeket. A harmadik nagylemezre egyszerre akartunk könnyed, vidám dalokat írni, s olyanokat is, amelyeknek mélyebb mondanivalója van. A Pasztellkék az előző körhöz tartozik, bízom benne a klipje is elnyeri majd mindenkinek a tetszését. Egy biztos: mind a stáb, mind a producer, mind a zenekar igazán kitett magáért! A videoklip itt tekinthető meg



