Szabad-e a tested este? - interjú Gubás Gabival

Remek színésznő, a főváros több színházában játszik, édesanya és sokat jótékonykodik. Ma este Győrben, a Fröccsnapokon lesz látható és hallható zenekarával, egy bossa-estet adnak. Ennek apropóján beszélgettünk vele.

– A versek és az éneklés is nagy-nagy szerelmeid. Mi az, amit most este szeretnél megmutatni a győri közönségnek a Széchenyi téren?

– Ez mindig is lételemem volt. Anyukám mesélte, hogy kicsi koromtól kezdve énekelgetek. Ez a zenekar körülbelül 10 évvel ezelőtt alakult, amikor megkeresett Pálfy Zsolt, hogy esetleg adnám-e a hangom egy meselemezhez. A közös munka pedig olyan jól sikerült, hogy azokat a dalokat színpadra is vittük, s azóta már a harmadik meselemeznél tartunk. Az utolsó, a Bergengóciából jöttünk Fonogram-díjas is lett és sok koncertet adtunk a gyermekeknek. Közben pedig előkerült a téma, hogy mi lenne, ha nem csak a kicsiknek játszanánk, hanem a felnőtteknek is. Említette, hogy van pár nagyon jó kis latinos, bossanovás száma, amit szívesen megmutatna. Én meghallgattam és azt válaszoltam, hogy szívesen el is énekelném őket. Úgy gondolom egyébként, hogy nagyon jó dolog, ha az ember egy másik utat is talál az előadóművészetben. A verseket is ehhez hasonlítanám, mert érzem, hogy jók nekem, ahogy az éneklés is. Azt szokták mondani, két fajta színész van: aki szeret verselni és aki nem. Én szeretek. S ugyanez igaz az éneklésre is, ott is azok közé tartozom akik szeretnek dalolni. Nem vagyok énekesnő, de szeretem, s ez átjön a közönségnek is. S ez látszik is a színpadon. A zenekarom az Éjszakai Nesz, a nevét pedig a testvérem adta.

– Nagyon érdekes nekem József Attilát, Ady Endrét vagy Kányádi Sándort összehozni ezzel a bossanovás stílussal. Mi születik ebből?

– Én sem gondoltam volna, de hihetetlen jól kiegészítik egymást. Hiszen az egyik azt mondja, hogy feküdj a tengerparton, ereszd el magad, ne törődj semmivel, csak a habokat érezz s mindent hagyj magad között. A latin zene ezt adja. A vers pedig koncentráltan megmutatja milyen is az élet, az életnek a sűrített mivoltát, ami hihetetlen gyorsan tud hatni a mondatok alatt az érzelmeinkre. Hihetetlen nagy amplitúdókat tud kiváltani egy jó vers. József Attila, vagy Kányádi vagy a világirodalom bármely legszebb gyöngyszemeit lehet ilyenkor segítségül hívni, s hívtam is. Szíven talál. Ez a fajta húzd meg, ereszd el, hogy engedd el magad, lazulj, de utána viszont hallgasd meg mit akarok mondani és mit akarok befogadtatni veled. Rendkívül jól működik az egyveleg s szerencsére nagyon szeretik.

–A címet egy kicsit magyarázzuk: Bossa-Est avagy Szabad-e a tested este…

– Van egy ilyen dalunk, aminek ez a címe, hogy Szabad-e a tested este. Arra gondoltam, hogy milyen klassz kis frivol alliteráló cím, amit a műsornak is szívesen adnék, hiszen ebben a műsorba erre a fajta kicsit humoros és pikáns fonalra fűzzük fel az estét. Ilyen verseket kerestem elő hozzá, van olyan, ami 2000 évvel ezelőtt íródott, de nem jössz rá, hogy olyan idős már. Ez is nagyon érdekes. Nem csak a testedre, a lelkedre is szükség van…

– A Fröccsnapokon lépsz fel ma este, így adja magát a kérdés: szereted-e?

– Én nem igazán, de a férjem igen.

– A Rotary Fröccsnapok a jótékonyságról is szól, ami nem áll távol tőled…

– Úgy gondolom, ha így hozta a sors, hogy ezt a szakmát választottam, s ismert lettem benne, akkor kötelességem ezt a jótékonykodásra is fordítani. Ha időm engedi minden olyan felkérésnek eleget teszek, ami valóban társadalmi megmozdulás, vagy fontosnak tartok. Legyen szó akár a gyerekekről, akár a környezetvédelemről mondjuk. A Gyermekmentőknek 10 éve vagyok már a tagja. Ha ismernek, akkor kötelességem hangoztatni a véleményem s azt, hogy én milyen utat járok.

A koncertet szeptember 29-én, este 7 órakor láthatják és hallhatják az érdeklődők a Széchenyi téren, a XIII. Győri Rotary Fröccsnapok – Győri Legendák Napja keretében.

Fotó: Birtalan Zsolt

[2017.09.29.]