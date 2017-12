Temesi Berci folytatja: "Számomra ő a legnagyobb" Harminchat zenészbarát közreműködik Temesi Berci november végén debütált harmadik szólóalbumán. A dalok elkészüléséről így beszél a népszerű basszusgitáros, zenei rendező producer: “Az alkotásban eltelt húsz év alatt megélt barátságok, szakmai kapcsolatok, alkotás, emberi értékek inspiráltak. Rengeteg csodás muzsikussal hozott össze a sors. 94 nagylemezen, több, mint 150 előadóval dolgozhattam együtt. Szerettem volna megpecsételni a zene által kapott baráti szálakat, vagy adott esetben egy-egy dallal tisztelegni az általam mélyen tisztelt művészeknek.” Egyszerűen csak III. Az 12 dalt tartalmazó, egyszerűen csak III. címet viselő korongon az Artisjus-díjas zenész kortárs olyan zenészkollégái közreműködnek mint Lombos Márton, Nagy Laci Gitano, Berkes Olivér, Oláh Gergő, Éliás Jr, Kálmán Tamás, Ferencz Péter Peet, Vavra Bence, Veres Mónika Nika, és a vele duettet éneklő Bon-Bon-os Szolnoki Péter, de a gitárlegenda, Tátrai Tibor is hallható az albumon. “Számomra ő a legnagyobb. Energia. Szellemiség. Nyers erő. Zene. Sosem feledem azokat a pillanatokat, mikor egy színpadon állhattam vele. Belegondolni is hátborzongató, mert mindig is szerettem volna vele egy lemezen dolgozni. Megpróbáltam, és neki köszönhetően, illetve Füstös Bálintnak (Margaret Island) létrejött egy csodás dal, melyet a családomnak írtam, ez lett a My Family. Abban, hogy ez létrejöjjön, nagy szerepe volt Jávor Péternek, ifj.Tornóczky Ferinek (aki minden lemezemen gitározik), valamint Póka Egonnak, és a Kőbányai Zenei Stúdiónak.” Az album másik érdekessége egy, a hazai basszusgitáros szcéna több generációján átívelő dal, a ‘77-es jazz bass. “Számomra ez az album egy kultúrmisszió része, melyet sok éve igyekszem létrehozni. A kollégáimra, és a barátságukra nagyon büszke vagyok, ezért szerettem volna egy basszusgitáros barátságot megpecsételő dalt irni. Póka Egon, Szappanos György, Horváth Pluto József, Megyaszay István, Máthé Laci, Gudics Martin, Domján Gábor (Muriel), Anga-Kis Miklós (USEME), Laczik Ferenc (Beatrice), Fehérvári Attila (Black-Out, Special Providence) vett rész ebben a rendhagyó, és talán a világon egyedülálló összefogásban.” Nem fog untakozni 2018-ban A Hangfoglaló Program, (korábban Cseh Tamás Program) mentoraként is dolgozó művész a tervek szerint a jövő év első felében kibővített tartalommal, nyomtatott formában is jelenteti meg a korábban e-bookként megjelent Elégedettség című motivációs könyvét, amelynek mellékleteként az eddigi három szólólemezét is tartalmazza. “A célom, hogy teljes képet kapjon az olvasó arról, amit pozitív motivációként az elmúlt években papírra vetettem. 20 szakmai év gondolatai, és alkotásai egy kisebb csomagban. Keretbe foglalva eddigi munkásságomat.”



Temesi Berci jövőre egy big band hangszerelésű nagykoncerttel tér vissza februárban., majd egy zenés dokumentumfilmmel készül. Idén legközelebb december 29-én Balassagyarmaton a Jazz Fesztivál főzenekaraként örömzenél majd kedvenc muzsikus barátaival. [2017.12.17.]