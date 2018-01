A Főnix tüzével robbant be 2018-ba a Tankcsapda - képekben Gyakorlatilag hagyománnyá vált, hogy minden év végén, szülővárosában, Debrecenben ad nagyszabású koncertet, Magyarország legnépszerűbb rock zenekara, a Tankcsapda. Ezt a hagyományt most a tavaszi Aréna koncert mintájára, egy középre helyezett színpaddal és egy szilveszteri bulival is megspékelte a rock trió. Az év legnagyobb debreceni bulijának, szinte minden évben Magyarország második legnagyobb rendezvénycsarnoka, a Főnix Csarnok ad otthont, két nappal szilveszter előtt. Most sem volt ez másként. Annak ellenére, hogy az év végi, debreceni Tankcsapda buli, már több évtizede tartó kiszámítható hagyománynak számít, mégis sikerült újra különleges koncertélményt nyújtania a zenekarnak. A körszínpad koncert még azok számára is izgalmas élmény lehetett, akik tavasszal, Budapesten is látták a tömeg közepéből kimagasló színpadon zenélni Lukács Lacit, Sidit, és Fejest a Papp László Budapest Sportarénában. A minden összetartó energiák A Tankcsapda debreceni körszínpad koncertjén először a Next Day, majd a punk-rock zenét játszó hölgy trió, a Dorothy melegítette be a közönséget. Itt még nem volt forgó színpad, de a tömeg már szépen összegyűlt azon az oldalon, ahol az előzenekarok játszottak. Közben a küzdőtér másik oldalán is egyre többen törekedtek arra, hogy sikeresen foglaljanak maguknak egy talpalatnyi helyet a kordonnak támaszkodva. Mivel az egész színpadot körülölelhették a rajongók, szinte mindenki sikerrel járt. Ennek ellenére, mégis azok jártak jobban, akik a lelátóra vették meg a jegyeiket. Persze értem én, hogy miért szeretnek a régi és az új rajongók előre állni. Elsősorban azért, hogy minél közelebbről, minél többet lássanak a debreceni rock trióból, és persze, hogy legyen némi személyes élményük is. Egy pacsi, egy félmosoly, egy kedves gesztus a kedvenc bandától, minden lelkes rajongó vágya egy koncerten, és a körszínpadnak köszönhetően, jóval többen érezhették a személyes kontaktust, mint egy átlagos koncerten. A közönségnek az a része azonban, aki nem ragaszkodott ehhez a kapcsolatteremtéshez, és inkább madártávlatból nézte a koncert show-t, most klasszisokkal jobban járt. Minél magasabbról élvezte valaki a bulit, annál lélegzetelállítóbb volt a látvány, ami az emberek szeme elé tárult. Lentről is érdekes volt persze a forgó dob, meg a sok mikrofon, a különleges színpadi elemek, de össze sem lehet hasonlítani azzal az igazán különleges és felejthetetlen képpel, amit fentről lehetett látni.



Olyan zseniálisan volt megkomponálva a színpad, a fényjáték, a füst és az egész show, hogy tátva maradt a szám, pedig már több száz rock koncerten megfordultam életem során. Olyan volt, mintha a hatalmas kép apró részletéből, egyszer csak egy különleges látvány állt volna össze. Lent láttam a részleteket, fent pedig összeállt a kép. Ez az érzés ragadott el és vitt magával végig, amíg véget nem ért a koncert. Ráadásul a Főnix Csarnokban, amikor a Tankcsapda otthon játszik, a saját közegében, mindig érezhető egyfajta különleges, szeretetteljes, mégis nagyon felfokozott, eufórikus energiaáramlás. Itt mindenkinek van valamilyen kapcsolata a Tankcsapdával, mindenki szereti őket valamiért, és Lukácson, Fejesen és Sidin is érezhető, hogy imádnak a saját városukban, a saját hazai környezetükben játszani. Ezt a különleges energiát a Tankcsapda esetében nem lehet máshol érezni, csak Debrecenben, ezért szeretem jómagam is sokkal jobban ezeket az év végi önálló nagykoncertjeiket, az összes többinél. Madártávlatból lehetett csak igazán átlátni a színpadot, ami tele volt izgalmas és különleges elemekkel. Érdekes volt nézni. ahogy Lukács, Sidi és Fejes kiemelkedik a tömeg közepéből, és a tomboló tömeget is, amely körbe vette őket. A bökkenő épp csak annyi volt, hogy akármilyen különleges is a látvány a magasban, mégis ki akar végig ülni egy rock koncertet?! Az olyan izgága seggűek, mint én, biztosan nem. Szerencsére erre az emeleten sem volt feltétlenül szükség, mert a széksorok mögött bőven volt hely ugrálni, táncolni és énekelni, és persze a tombolásra mindig lehet partnert találni egy rock koncerten. "Apám a víz, anyám a tűz..." A buli olyan jól sikerült, amit már csak egy Szilveszteri klub koncert tudott volna igazán felülmúlni. Alig ocsúdtam fel a debreceni extázisból, máris a vonaton zötyögtem, hogy hazatérjek az én szülővárosomba, Budapestre. Egy kis alvás és regenerálódás után máris a Barba Negra Music Club szilveszteri forgatagában találtam magam. Mindenhol nyüzsgő, mosolygó emberek, lemezborítóról megalkotott arcfestés az egyik pultoson, a ruhatáros arcán egy másik jellegzetes Tankcsapda szimbólum, színpadig kígyózó sor a mosdók előtt. Igazi szilveszteri hangulat. Valahogy engem mégsem tudott hatalmába keríteni a party hangulat. Nem tagadom, az első pillanatban inkább hazamentem volna (tuti, hogy öregszem), de ha már ott voltam, gondoltam megvárom milyen lesz. Azért igyekeztem stratégiailag jó helyet választani (közel a bárpulthoz és a mosdókhoz). Miközben kerestem a koordinátáimat, találkoztam régi és új ismerősökkel, volt kollégákkal, kedves arcokkal, akikkel évek óta nem láttuk egymást, és ahogy egyik beszélgetésből keveredtem a másikba, az életkedvem is kezdett visszatérni. Az intro alatt, már felfokozottabb hangulatban voltam, mint a Főnixben. Erre persze rásegített egy kicsit a két előzenekar: először a Tűzmadár frontemberének zenekara, a fúziós stílusú pop-rock zenét játszó Continoom, majd a az egykori Mafia és a Los Vegas utód-zenekara, a Vegas Mafia élesztett fel, a bennem haldokló főnixet. Az intro elejére, már repülésre kész voltam. Másfél órával éjfél előtt a húrok közé csapott a Tankcsapda is. Szilveszterhez méltóan minden alkalomhoz illő számot eljátszottak, a "Vigyetek haza" című kevésbé romantikus, kevésbé közismert számuktól, a "Maradj Velem" című, sírós, gyászolós, Korál feldolgozáson át, a klasszikus "Be vagyok rúgva" című régi nótán keresztül, egészen az egyik legismertebb "Adjon az ég" című slágerükig mindent, ami a csövön kifért. Többek között helyet kapott a setlistben a Menyország Tourist, a Rio, a Mindig péntek, a Magányos repülő, A Négy, az Urai vagyunk a helyzetnek, az Azt mondom állj, és az Egyedül a világ ellen is. Látszott, hogy mindenki kétszáz százalékon pörög az izzasztó forróságban. Ilyenkor bele is kell mindent adni, hiszen a szilveszteri hagyomány szerint hangoskodással kell elűzni az ártó, gonosz szellemeket. Régen még dudával, kolompokkal és ostorokkal próbáltak olyan nagy zajt kelteni, amekkorát csak tudtak, de mióta van erősítő, dob, meg basszusgitár már más a helyzet. Most a Tankcsapdán és a tomboló tömegen volt a sor. Legalábbis a Barba Negrában. Nem is volt gond ezzel, mindenki örömmámorban tombolta át magát az új esztendőbe. Éjfélkor persze volt egy kis hatásszünet, és némi hagyományos visszaszámlálás, Himnusz, konfetti, koccintás és persze az elmaradhatatlan pezsgő locsolás. A show idén is folytatódik Méltó módon zárta élete újabb legjobb évét a Tankcsapda, a budapesti Barba Negra Music clubban, ahol persze bőségesen folyt a pezsgő, de megkérdőjelezhetetlen, hogy a Főnix koncerten átélt elementáris energiabomba nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Tankcsapda 2017-es szilveszteri koncertje is felejthetetlen legyen. Az idei turnét a szokásosnál jóval korábban, februárban egy különleges klubturnéval nyitják meg a debreceni rockerek, ahol csak és kizárólag ritkán, vagy soha nem játszott – „Béoldalas” - dalokból állítják össze a számlistát, májusban pedig Lukács Laci 50. születésnapját ünnepli majd a rajongóival, egy nagyszabású Tankcsapda koncert keretében, ahol valószínűleg még bőven számíthatunk meglepetésekre.



