Jön Budapestre a Stone Sour

Ötödik évadját nyitja meg áprilisban Budapest egyik legkedveltebb szabadtéri koncerthelyszíne, a Barba Negra Track. Az évforduló alkalmából számos nagy meglepetéssel készülnek a szervezők, az első ilyen az amerikai Stone Sour koncertje.

A Slipknot-frontember Corey Taylor másik zenekara 2018. június 25-én érkezik a fővárosba, a „Hydrograd” című új album lemezbemutató körút kapcsán.

A Stone Sour a ’90-es évek elején alakult, de első lemezüket csak 2002-ben jelentették meg. A cím nélküli debütáló albumot eddig további öt követte. A zenekar idén nyáron a Korn társaságában turnézott az Egyesült Államokban, jelenleg épp európai lemezbemutató turnéjuk zajlik, amelyet jövő nyáron folytatnak a kontinensen és első alkalommal Magyarország is bekerült a menetrendbe. A hazai koncertre 2017. december 15-én indul a jegyértékesítés, a hagyományos jegyek mellett különböző rajongói csomagok megvásárlására is lesz lehetőség, köztük meet & greet típusú csomagra is.



A lemez népszerűsítéséhez a zenekar 25 éves történetében soha nem látott mennyiségű videó/kislemez jelent meg idén.





A Barba Negra Track 5. évadát már most nagyon sok különleges esemény színesíti. Az eddig publikált programok a következők:

2018. április 30. – Road – lemezbemutató koncert

2018. május 12. – Ocho Macho: ”15 év” jubileumi koncert

2018. június 25. – Stone Sour (US) – Hydrograd lemezbemutató koncert

2018. június 30. – Karthago – az év egyetlen budapesti előadása

2018. szeptember 8-9. – V. Rock on! Fest

2018. szeptember 15. – Ossian – Paksi Endre 60. születésnapi bulija

[2017.12.13.]