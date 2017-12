A The Dead Daisies áprilisban érkezik a Barbe Negrába A lehengerlően sikeres, telt házas első magyarországi koncertje után 2018 tavaszán visszatér Budapestre a XXI. századi rock and roll egyik szenzációja, a The Dead Daisies! A zenekarban olyan sokat bizonyított, fantasztikus zenészek találhatóak, mint John Corabi (ex-Motley Crue, ex-Union), Marco Mendoza (többek között ex-Whitesnake, ex-Blue Murder, ex-Thin Lizzy, ex-Black Star Riders), Doug Aldrich (ex-DIO, ex-Whitesnake, ex-Lion stb.), David Lowy és Deen Castronovo (ex-Journey, ex-Bad English, Revolution Saints). Nemcsak egyéni teljesítményeik figyelemreméltóak, közös munkájuk minden előzetes várakozást felülmúlóan fantasztikusra sikerült, amit a magyar közönségnek sajnos egy része eddig nem megtapasztalhatott meg, hiszen a telt ház miatt nagyon sokan kint rekedtek, lemaradtak az első koncertjükről.







Ezúttal egy jóval nagyobb helyszínre, a Barba Negrába érkeznek április 17-én, így nemcsak azokat várjuk, akik ott voltak júniusban az A38 Hajón, s azóta is őrzik az ottani emlékeiket, de azokat is, akik akkor lemaradtak róla, vagy azóta ébredt fel bennük a kíváncsiság.



Az est előzenekara a német The New Roses lesz.



A jegyértékesítés december 21-én 10 órakor kezdődik Itt!



Jegyek:

early bird: 6500 Ft

elővételes: 6900 Ft

a koncert napján: 7500 Ft



