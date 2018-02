Fél évszázad rock and roll! Az 50 legjobb dolog Lukács Laciban Lukács László ma 50 éves. Vitathatatlan, hogy életének legmeghatározóbb része maga a zene. Saját bevallása szerint, mindig rock zenész akart lenni, és ehhez az ég minden tehetséget megadott neki. Talán éppen ez az oka annak, hogy Lukács Laci nevét és munkásságát Magyarországon ma már mindenki ismeri. A Tankcsapda frontemberéért sok ezren rajonganak, de még annál is többen szeretik őt, munkásságát és tehetségét pedig mindenki elismeri. Számtalan okot tudok arra, hogy miért szeretik ennyire az emberek a Tankcsapda frontemberét. Megszámlálhatatlan olyan pillanat volt már az évek során, amikor a közönség, a rajongók, sőt még azok is, akik különösebben nem ismerik a Tankcsapda közel harminc éves munkásságát, kicsit jobban megismerték, mi több megszerették azt a debreceni, hosszú hajú rockert, akiből mára az ország egyik legismertebb előadója lett. A teljesség igénye nélkül, most felidézünk ötven olyan tulajdonságot, gondolatot, eseményt és pillanatot, az elmúlt harminc évből, ami miatt a szívünkbe zártuk őt. Boldog Születésnapot Lukács Laci! A tulajdonságok, amiért még jobban megszerettük őt : 1. Kimondja, amit gondol. 2. Isten adta tehetsége van a dalszövegíráshoz. 3. Olyan hangszíne van, mint senki másnak. 4. Jelenség a színpadon. 5. Hitt és hisz abban, amit csinál. 6. Saját magát építette fel. 7. Soha nem adta fel. 8. Önazonos maradt. Nem akarja másnak mutatni magát, mint amilyen. 9. „Túlélte a saját halálát”. Megtalálta az egyensúlyt. 10. (Majdnem) minden nőt meghódít a színpadon. 11. A magánéletét viszont a végsőkig megvédi. 12. Helyén kezeli a dolgokat. 13. Ösztönös. 14. Képes megújulni. 15. Árad belőle a pozitív kisugárzás. 16. Jó a humora, mi több, még magán is tud nevetni. 17. Fontosak számára a tartalmas emberi kapcsolatok. 18. Nem alkudott meg. 19. Szereti az állatokat. 20. Sportol, ráadásul még egy félmaratont is képes lefutni turnézás mellett. 21. Jó szándékú. 22. Jó példakép, mindenkinek. Megmutatta, hogy bármit elérhetsz, ha igazán szeretnéd. 23. Vallja: Azt csináld, amit szeretsz. Ez az igazi rock and roll. A pillanatok, amiket sosem felejtünk el Lacinak (Sidinek és Fejesnek sem). 24. Amikor a legpocsékabb időben, a legnagyobb szélviharban is színpadra álltak, mert már ott volt a közönség. 25. Amikor a koncert után dedikáltak a dekoltázstól, a poszteren át, a papírvirágokig gyakorlatilag mindent, amit az orruk elé került. 26. Amikor megszólalt a szám, amit a legjobban szeretsz a koncerten. 27. Amikor képesek rá, hogy megtöltsenek egy többtízezres stadiont, mégis párszáz fős klubkoncerteket (is) adnak. 28. Amikor Laci abbahagyta az ejtőernyőzést azért, hogy ne kockáztasson több koncertfellépést. 29. Amikor először hallgattunk Tankcsapdát. 30. Amikor Laci a hazaszeretetéről, a debreceniségről beszél. 31. Azokban a nagyon ritka pillanatokban, amikor elrontja a szöveget, de profin megoldja. 32. Amikor mindhárman meghatódnak a közönség látványától és szeretetétől. 33. Amikor megszólal az első dal, az év első koncertjén. 34. Amikor rájössz, hogy a legkülönlegesebb magyar koncertélményeid a Tankcsapdához köthetők. Tetőkoncertet, forgó dobszerkót, körszínpadot, még egyetlen más magyar zenekartól sem láthattál hasonlót. 35. Amikor otthon hallgatod az egyik Tankcsapda albumot, és hirtelen egy dalszöveg megszorongatja, vagy megmelengeti a szíved. 36. Amikor rájössz, hogy már két órája ugrálsz, és énekelsz teli torokból a koncerten, és még a rád fröccsenő sört sem vetted észre, mert annyira elsodort magával a buli. 37. Amikor a koncert végén Laci a mikrofonba kiabálja: „Köszönjük szépeeeen”, és látszik, hogy tényleg szívből szólt. 38. Amikor úgy érzed már túl öreg vagy ahhoz, hogy úgy viselkedj, mint egy lázadó kamasz, de aztán amint megszólal az első dal, minden gátlást levetkőzve újra és újra tombolni kezdesz a zenéjükre. 39. Amikor rájössz, hogy életed legmeghatározóbb pillanatait neki, pontosabban a Tankcsapdának köszönheted. A legjobb barátaidat, a legszebb emlékeidet, a legizgalmasabb élményeidet. Laci gondolatai, amivel azonosulni tudtunk, vagy egyszerűen csak szeretjük: 40. „A zene az életem, a repülés a szerelmem”. 41. „Az vagyok, aminek engem látsz.” 42. „Az énekes nem a dal.” 43. „(..)Hallom a minden óhaját

Figyelem a változó szelét

Fújom a szárnyalás dalát

Érzem a lét leheletét(…)” (Tankcsapda: Szabadon) 44. „Ha image-ápolás alatt azt értitek, hogy mennyire igyekszünk a rólunk kialakult, vagy inkább ránk aggatott image-t abba az irányba terelni, hogy igen, mi vagyunk a vezető rockzenekar, akkor a válaszom: semennyire.” 45. „(..)Az emberek meg néznek

Hogy az Isten a pénz lett(…)” (Tankcsapda: Mennyország Tourist) 46. „Egyenesen kell menni, tudni, honnan jössz, hol tartasz, és merre akarsz menni, és hinni abban, amit csinálsz.” 47. „(…)Lenn a Földön Fenn az Égen Minden élettelennek gondolt és Minden élő Lényben” (Tankcsapda: Számolj vissza) 48. „Büszkék vagyunk rá, hogy vidéki zenekarként értünk el országos sikereket, végig hűek maradva a gyökereinkhez.” 49. „(..) Gyere ne félj tőlem, én jól tudom mi bánt,

Néha mindenki elkövet néhány hibát,

De ha magadba nézel és azt látod,

Hogy a szíved tiszta,

Akkor jó az út amin járssz

És többé ne is fordulj vissza!(..)” (Tankcsapda: Örökké tart.) 50. Egységben az erőnk.

Amikor elkezdtem írni ezt a cikket, próbáltam külön kezelni a Tankcsapdát és Lukács Lászlót, mint énekes-basszusgitárost, a zenekar alapítóját, dalszöveg íróját, szívét és lelkét. Amikor ebbe belegondoltam, rájöttem, hogy nem kell külön kezelni, hiszen vele együtt a Tankcsapdát is ünnepeljük. Lukács Laci nagyon sok embernek tette szebbé az életét, pusztán azzal, hogy azt csinálja, amit igazán szeret, ez az igazi energia. Isten éltesse sokáig őt! Suri Andi [2018.02.19.] Megosztom: