David Helfgott 2018-ban is fellép Budapesten - jegyek itt A világhírű ausztrál zongoraművész, David Helfgott újabb európai turné keretén belül ismét Budapestre látogat hazai rajongói örömére. Korábbi koncertjei során többször lenyűgözte már a hazai nagyérdeműt, így a zenei csoda idén sem maradhat el. Art Anzix Színház bemutatja: David Helfgott: Rahmanyinov 3. zongoraverseny

2018. augusztus 15. szerda este 19:30

Papp László Budapest Sportaréna Az év egyik legfantasztikusabb klasszikus zenei élménye várható! Káprázatos muzsika egy zseniális művésztől, akinek tehetsége és egyénisége, megpróbáltatásokkal teli életútja csodaként van számon tartva. David Helfgott-ot, az Art Anzix Symphonic Orchestra kiséri. Élettörténete alapján készült "Ragyogj" ( Shine ) című életrajzi drámát 7 Oscar díjra jelölték. A főszerepet (David Helfgott –ot) alakító Geoffrey Rush a legjobb férfiszínész kategóriában haza is vihette az arany-szobrocskát! videó:https://www.youtube.com/ watch?v=2tRZ4ZLZ31E Bővebben a művészről: A híres ausztrál zongorista, David Helfgott gyerekkora nagy részét Perth-ben töltötte és különleges zenei tehetsége már egész korán megmutatkozott, hatszor is megnyerte az ABC Hangszeres & Ének versenyén az állami döntőt.17 éves korában kezdett el tanulni Alice Carrard-al, Bartók korábbi tanítványával és Thomán Istvánnal, Liszt Ferenc tanítványával. Két évvel később felvették a londoni Royal College of Music zongora tanszékére. A tanára Cyril Smith úgy jellemezte David-et, mint a legzseniálisabb tanítványát 25 évnyi tanítása alatt és Horowitz-hoz hasonlítja mind technikájában, mind temperamentumában. David Helfgott számos díjat nyert a College-ban, többek között a „Legjobb Koncert Előadásért” járó Dannreuther Díjat Rahmanyinov 3. zongoraversenyének pazar előadásáért. Azonban sajnos a Londonban töltött idő vége felé közeledve egyre több érzelmi változáson ment keresztül, melyet még tetézett Perth-i mentora, Katherine Susannah Pritchard írónő halála is, és végül idegösszeroppanást kapott. A hetvenes években gyakran kellett kórházban töltenie az idejét, majd 1976-ban David beköltözött egy rehabilitációs intézetbe, ahol hat évig tartózkodott. A legnagyobb krízist számára az jelentette, amikor elveszítette a belső zenéjét, de emlékszik arra a napra is, amikor visszatért hozzá a zene: “A köd felszállt, és újra hallottam, … meg vagyok mentve.” Dr. Chris Reynolds, a perth-i Riccardo’s borbár tulajdonosa visszahozta David-et a zenei életbe, az ő bárjában játszott szombat esténként. Itt ismerkedett meg a későbbi feleségével, Gillian-el is, aki Mike Parry manager támogatásával segített neki fokozatosan visszatérni a zenei karrierjéhez perth-i koncert előadások és egy ausztráliai koncert turné megszervezésével. David sikeresen visszatért az aktív koncertező zenei életbe és egy egész sorozat CD-t adott ki, többek között az Oscar díjnyertes Ragyogj! c. film zenéjét, mely figyelemreméltó és inspiráló életéről szól. A David előadásában játszott Rahmanyinov 3. zongoraverseny első helyen állt több hónapig a CD eladások listáján Ausztráliában, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, mindenhol aranyminősítést szerezve. 1996 októberében négy teltházas koncertet adott a Sydney Operaházban, melyet egy kihívásokkal teli világturné követett 1997-ben az Egyesült Államokban és Nagy Britanniában, melynek zárókoncertjén a londoni Royal Albert Hallban, Rahmanyinov 3. zongoraversenyét mennydörgésszerű álló tapssal díjazta a közönség. A következő években folytatta a turnét Ázsiában, Afrikában, Japánban, Új-Zélandon és Európában, és természetesen Ausztráliában. Ezután pedig folyamatosan, tehát immár harminc éve nagyjából folyamatosan járja a világot, mindenhol fantasztikus sikert aratva. Davidet a zene díszdoktorává avatták a nyugat-ausztrál Edith Cowan Egyetemen és tiszteletbeli állampolgár lett az olaszországi Montecatini Terme-ben, valamint 2008. januárjában az ausztrál Hírességek Sétányán a Bellingen Parkban szobrot emeltek a tiszteletére. Jegyek itt: [2018.01.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kísérőzenészeket keres zenekar [2018.01.10.]

