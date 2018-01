Világsztár a pultos Enrique Iglesias merész videóklipjében A latin pop hercege, Enrique Iglesias, felforrósítja a fagyos évkezdést legújabb, január 12-én napvilágot látott szerzeményével. Az EL BAÑO a “trap király” Bad Bunny-val közös együttműködésének zamatos gyümölcse. A végeredmény egy vitathatatlanul szikrázó, csábító és szexi himnusz, ami máris hódító útjára indult. A dalhoz videoklip is készült, melyet Los Angeles-ben és Miami-ban forgattak, Maxim Bohichik (Usher, Chris Brown, J Cole) rendezővel, aki nem először, és valószínűleg nem is utoljára dolgozik Iglesias-szal. A különleges vizuális hatásoknak köszönhetően igazi film-jelleget öltő képsorok tárulnak elénk. A videoklip sztárvendége Eric Roberts színész, aki a pultos szerepét vállalta magára; Enrique igéző szerelmét pedig Polyanna Uruena alakítja, így nem is kérdés, hogy az énekes eddigi legfülledtebb és merészebb kisfilmje született meg, mely máris közel 16 milliós nézettségnél tart. Körülbelül egy évvel előző slágere, a Súbeme la Radio után Enrique Iglesias az EL BAÑO-val ismét villám fokozatra kapcsolt, jelenleg is 11. stúdióalbuma munkálatain dolgozik, melynek érkezése 2018-ban várható. Enrique népszerűsége kétségkívül töretlen. 27 szerzeménye vezette a Billboard Hot Latin Dalok-listáját, mellyel ő tartja a legtöbb elsőhelyezett dal rekordját a lista történetében, és a Billboard valamennyi egyéb mezőnyében is sikert sikerre halmoz. Ő az egyik legtöbbet streamelt és legnagyobb nézettséget elért előadó a világon, több mint 10 milliárdos nézettségével, emellett 170 milliós album eladással büszkélkedhet. Legutóbbi lemezével, a 2014-es SEX AND LOVE-val körbeutazta a világot Latin Amerikától Indián keresztül egészen Európáig. - sony - [2018.01.17.] Megosztom: