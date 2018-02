Závodi Gábor kapta a rangos díjat - gratulálunk Závodi Gábor az Év Könnyűzeneszerzője díjat vehette át az Artisjus 2018-as díjainak átadóján. Az Artisjus-díjak célja 18. éve az, hogy az előadók mellett tevékenykedő szerzőkre irányítsa a figyelmet, őket ünnepelje. Az Artisjus-díjat a zenei szakma ítéli oda: a beérkező ajánlásokat az Artisjus vezetőségének tagjai összesítik és ők döntenek a díjazottak személyéről.



Az Artisjus-díjazottak kiválasztásában részt vettek az Artisjus vezetőségi tagjai mellett a junior díjakat odaítélő bizottság tagjai is. Nevezetesen Bágyi Balázs, Both Miklós, Czutor Zoltán, Hollós Máté, Jónás Vera, Madarász Iván, Malek Miklós, Sebestyén Áron, Sugár Miklós, Szabó Áron, Szakos Krisztián, Tihanyi László és Victor Máté határoztak a díjazottakról idén.



Hét zenei kategóriában díjazták a szerzőket, valamint idén is átadták a tavalyi év legjobb produkciójának járó díját.



Az Év Könnyűzeneszerzője díjat Závodi Gábor kapta az Artisjustól. Zeneszerzőként és szövegíróként együtt dolgozott többek mellett Demjén Ferenccel, Koncz Zsuzsával, Zoránnal, Somló Tamással, Szűcs Judittal, Zsédával és Tóth Verával is. 2007-ben Rúzsa Magdival részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválon is, ahol a 9. hely mellett a szakmai első díjat szerezték meg az „Aprócska blues” című dallal, melynek zenei producere volt. Egyéb műfajokban is otthonosan mozog, például hazai mozifilmek számára írt, hangszerelt zenét. Nevéhez fűződnek például a Csinibaba vagy a Zimmer Feri betétdalai. Ezerarcú munkásságát Malek Miklós méltatja:

„A pop-rockzene szinte minden generációjában feltűnik néhány kivételes muzsikus, akik szerzőségük mellett széles skálán foglalkoznak a zene egyéb területeivel is, és – túl a professzionális hangszeres játékon és komponáláson – kiválóan hangszerelnek, követik a fejlődés irányát és remekül eligazodnak a felvételi technikában, a stúdiók világában.” [2018.02.01.] Megosztom: