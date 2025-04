40 év után tér vissza Magyarországra Nena A 99 Luftballons előadója, a német popkultúra egyik legikonikusabb énekese, Nena október 21-én Budapestre is elhozza slágereit Wir Gehören Zusammen című, több, mint négy évtizedet felölelő turnéjával. A kétórás show a Barba Negrában lesz látható. Nena korunk egyik legautentikusabb énekesnője, a német popkultúra jelentős művésze. A 2024-es, 45 állomásos Wir Gehören Zusamenn turnéjának elsöprő sikere után – amely 150 000 látogatót vonzott Németországban, Ausztriában, Svájcban, Franciaországban és Hollandiában – most bejelentette turnéja újabb állomásait. A popikon első budapesti fellépését követő több évtizedes kihagyás után tér most vissza hozzánk, méghozzá október 21-én, a Barba Negrában. Nenát élőben megtapasztalni kötelező, hiszen energikus színpadi jelenléte ugyanolyan jellegzetes és magával ragadó, mint a hangja. A közönség egy több, mint kétórás élő show-ra számíthat, amely tartalmazza Nena hatalmas repertoárjának slágereit és gyöngyszemeit. A több mint négy évtizedet felölelő karrier dalait egy tíz tagú zenekar kelti majd életre. Minden élő koncert egy egyedülálló rock 'n' roll élmény, tele érzelmekkel. A turné címe, a Wir Gehören Zusamenn (magyarul Összetartozunk) több mint egy mottó: megtestesíti azt a kapcsolódást a közönséggel, amely miatt minden koncert Nena szívügye. „Ez a szeretet hulláma, amely egyre épül és erősödik. Új, erőteljes intenzitással élem meg ezt. Ez tőlünk érkezik, azoktól az emberektől, akik jelen vannak a koncerten, előttünk, mögöttünk és a színpadon. Emberek, akik szeretnének csodálatos időt együtt tölteni. Azok, akik tudják, hogy a zene hidakat épít. Éneklünk, táncolunk, nevetünk és ünnepeljük az életet. Az „összetartozunk“ egy egyszerű üzenet, amit együtt viszünk ki a világba“ – mondja Nena. Több, mint 25 millió eladott lemezzel, Nena minden idők egyik legsikeresebb német előadója. A zenéje több generációnyi zenerajongóra volt hatással és továbbra is egy olyan életérzést képvisel dalaival, amely valahogy mindenkivel rezonál. Legutóbbi, Licht című albuma is egy energikus popalbum, amely az új kezdetek „filmzenéje“. Minden hangjával és sorával a Licht reményt, könnyedséget és mélységes szeretetet kínál. Legyen szó folk ihlette akusztikus gitárról, vagy elektronikus, táncos szintetizátor ütemekről, a Licht arra inspirál, hogy ünnepeljük az életet. Csakúgy, mint Nena teljes életműve, így csatlakozzunk hát erre a remek ünnepélyhez mi is Nena több, mint négy évtizedet felölelő, fantasztikus karrierjének második budapesti koncertjén, október 21-én, a Barba Negrában. A koncertre elsőként a regisztrált Live Nation tagok válthatnak jegyet április 22-én, 10 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés április 23-án, 10 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon. [2025.04.29.] Megosztom: