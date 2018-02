A Dal 2018 - négyen már a döntőben vannak A Dal 2018 elődöntő - ők kerültek a döntőbe a február 10-ei adásból. A három válogatóból tizennyolcan kerültek be a két elődöntőbe, amelyek február 10-én és 17-én lesznek láthatóak a Duna Televízióban és a Duna World-ön. A két adásból 4-4 dal jut tovább a február 24-i döntőbe, és közülük kerül majd ki A Dal 2018 nyertese, így eldől, kié lesz Magyarország legjobb dala. Az első elődöntőben pedig kiderül, hogy a 30 induló közül ki lesz A Dal 2018 Felfedezettje. A Dal 2018 első elődöntőben az alábbi előadók dalai versenyeztek: Dánielfy Gergely: Azt mondtad

Gulyás Roland: H Y P N O T I Z E D

Ham ko ham: Bármerre jársz

Heincz Gábor BIGA: Good Vibez

Knoll Gabi: Nobody To Die For

Leander Kills: Nem szól harang

Maszkura és a Tücsökraj: Nagybetűs szavak

SativuS: Lusta lány

Süle Zsolt: Zöld a május A döntőbe négyen kerültek - íme a továbbjutók:



Leander Kills: Nem szól harang A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében tudhatjuk továbbra is Frenreisz Károlyt, az LGT és a Skorpió zenekarok alapító tagját, Kossuth-díjas rockzenészt, aki most is izgatottan várja, hogy mivel rukkolnak elő a fiatal előadók és zeneszerzők, valamint Both Miklóst, Fonogram- és Budai-díjas zeneszerzőt, népzenegyűjtőt. Az ítészek között lesz Schell Judit, Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes művész, aki egyaránt ismerős lehet a színpadról, a mozivászonról és a televízió képernyőjéről, valamint Mező Misi a Magna Cum Laude énekes-gitárosa, aki vallja, hogy a legfontosabb az ének, a zene és a szöveg egysége, a produkció így alkot kerek egészet. A Duna és Duna World nézői szombatonként 20.30 órakor Rátonyi Krisztával és Fehérvári Gábor Alfréddel kereshetik majd tovább együtt Magyarország legjobb dalát. [2018.02.10.]